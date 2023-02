Confidi: Unternehmerische Nachhaltigkeit

[email protected]

Der Markt verlangt ein Umdenken: Der Konsum wird verantwortungsbewusster und belohnt tendenziell engagierte Unternehmen.Diese Aspekte gewinnen für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen und auch für das Bankensystem immer mehr an Bedeutung.Je wettbewerbsfähiger Banken sind, die „grüne„ Finanzierungen anbieten können, desto wettbewerbsfähiger werden Unternehmen sein, die diese neue Chance nutzen, und zwar sowohl auf dem Markt, aber auch gegenüber der Bank, die ihnen bessere Bedingungen anbieten kann.Die vielen nicht gut informierten Unternehmen und die Fragmentierung der Daten sind für Unternehmen und Banken ein Problem. Confidi befindet sich dazwischen und möchte dazu beitragen, diese Lücke zu verkleinern, indem die Verbreitung einer “nachhaltigen Finanzkultur„ gefördert wird. Durch praktische und brauchbare Lösungen.Das interessierte Unternehmen wendet sich an Confidi, das einen Zugangslink zu einer Webplattform sendet, auf der das Unternehmen einen Fragebogen ausfüllt und versch. Dokumente hochlädt.Der Fragebogen richtet sich nach der Größe der Unternehmen: Die strukturierteren Betriebe werden mehr Daten und Dokumente hochladen als die einfacher organisierten.Nach Abschluss der Eingabe erstellt das Analystenteam der Cerved Rating Agency einen ESG-Report, in dem auf einer Skala von 1 bis 100 definiert wird, wie nachhaltig das Unternehmen ist, und der eine detaillierte Bewertung der „E“-, „S“- und „G“-Eigenschaften, d. h. des Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewusstseins, anhand von Kommentaren, Diagrammen und der Positionierung im Vergleich zur eigenen Branche enthält.Alle Inhalte der Plattform werden zweisprachig bereitgestellt.Das Instrument ist intuitiv und entspricht den Vorgaben der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA). So kann das Unternehmen sein Nachhaltigkeitsniveau kontinuierlich überwachen und gegenüber der Bank dokumentieren.Ausgehend von den Ergebnissen der Berichte werden 5 Unternehmen ausgewählt und zum kürzlich gegründeten ESG-Kompetenzzentrum der Universität Bozen begleitet.Die Experten der UNIBZ werden den Unternehmen verschiedene Leistungen anbieten: von der Schulung bis zur Bewertung und der Festlegung von Verbesserungsmaßnahmen in einem Nachhaltigkeitsplan, der am Ende des Projekts ausgehändigt wird.Diese von Confidi in Zusammenarbeit mit der Handelskammer geförderte Lösung wird dem Unternehmen einen qualifizierten Einblick verschaffen, Stärken und Schwächen aufzeigen und die zur Leistungssteigerung erforderlichen Investitionen ermitteln.Confidi kann das Unternehmen mit allen notwendigen Garantien unterstützen, damit es seine „verantwortungsvollen“ Investitionen durchführen und die am besten geeignete Finanzierung finden kann.Als beim staatlichen Garantiefonds für KMU zugelassener Finanzintermediär kann Confidi Garantien von bis zu 90 Prozent bereitstellen.Die Bank und Confidi werden die besten Bedingungen anwenden, indem die staatliche Gegengarantie und Rückversicherung zum Vorteil des Unternehmens berücksichtigt wird.