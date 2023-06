Countdown für das 10. Alpen Flair Festival

Natz-Schabs: Nur noch wenige Wochen und es wird wieder gerockt in Natz. Große Bands und Künstler werden eine unvergessliche Atmosphäre vor Tausenden von Menschen miterleben. Das Natzner Hochplateau und der Brixner Talkessel werden wieder von vielen fröhlichen und gut gelaunten Menschen bevölkert.Aufgrund vieler Anfragen aus Südtirol und Italien musste schon vorzeitig der Vorverkauf für Tagestickets eröffnet werden und die Nachfrage ist erfreulich. Es wurden große Bands verpflichtet, die beim Alpen Flair exklusive Auftritte geben, welche in die Geschichtsbücher eingehen werden. Vom 21. - 24.06.2023 wird im ehemaligen Natoareal von Natz wieder Einzigartiges geboten.Das Line Up ist hervorragend – wer sich das entgehen lässt ist selber schuld. Die Waliser Band Bullet For My Valentine oder die Jungs von Alter Bridge, deren Bandmitglieder die Creme de la Creme der Rockmusiker darstellen. Natürlich darf auch „geschunkelt“ werden mit unseren Freunde von den AMIGOS. Alpen Flair ohne Deutschrock geht natürlich auch nicht. Neben unseren Lokalmatadoren von Frei.Wild sind 23 unter anderem Goitzsche Front, Stunde Null und Grenzenlos am Start. Natürlich müssen Bands wie Mammoth WVH, Arch Enemy, Three Days Grace, Kissin Dynamite, Grave Digger, Monster Magnet neben vielen anderen auch noch erwähnt werden.Beginnen wird alles wieder am Mittwoch, 21.06.2023 bei „Eintritt frei“ mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine. Weiter geht es dann vom 22. – 24.06.2023 auf dem ehem. Natoareal auf zwei weiteren Bühnen.Das OK-Team ist schon fest beim schuften. Die Organisation eines Festivals dieser Größenordnung ist mit gewaltigem Aufwand verbunden und zahlreiche Sitzungen und Vorbereitungstreffen im Vorfeld tragen zum guten Gelingen bei. Vereine, freiwillige Helfer, Bauern, Feuerwehren, Weisses Kreuz, Security, Zusammenarbeit mit den Behörden – alles muss funktionieren, natürlich auch die Unterhaltung und die Verköstigung. Zum Glück hat man auch die Erfahrung der letzten 9 Ausgaben. Tickets – erstmals auch Tagestickets schon im Vorverkauf - online ohne Versand- und Verkaufsgebühren für das Alpen Flair 2023 gibt es bei:Alpen Flair 2023: 21. – 24.06.2023, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)Infos unter: www.alpen-flair.com Veranstalter: Alpen Flair