COVID19: Einvernehmensprotokoll „Neustart Südtirol“ – Auflage 2021

Seit März können die Südtiroler Betriebe im Rahmen des Vereinbarungsprotokolls „Südtirol Neustart 2“ wieder Kredite zu begünstigten Bedingungen erhalten. Von den lokalen Banken (Sparkasse, Volksbank und Raiffeisenkassen) gewährte Finanzierungen, von Confidi garantiert, mit einer Rückgarantie des Staates abgesichert und zusätzlich vom Land gefördert.Hauptzweck der in diesem Paket enthaltenen Maßnahmen ist es, die einheimischen Betriebe bei der Versorgung mit Liquidität zu unterstützen, die auch ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie immer noch ein höchst kostbares Gut ist.Bereits von April 2020 bis Mitte Oktober 2020 konnten die Hilfen des ersten Maßnahmenpakets in Anspruch genommen werden, das nun neu aufgelegt wurde und nun noch leichter genutzt werden kann.Die Neuheiten im Detail.Im neuen Paket wurden die Maßnahmen für KMU von 3 auf 4 erhöht, die Unterstützung für Kleinstkredite wird verdoppelt.Die verschiedenen Maßnahmen können untereinander kumuliert werden; ein Unternehmen kann gleichzeitig mehrere Finanzierungen in derselben Betragsklasse von über 35.000 Euro bis zu einer theoretischen Obergrenze mit direkter oder indirekter staatlicher Deckung in Höhe von 5 Millionen Euro beanspruchen.In besonderen Fällen kann Confidi die vollständige Deckung des Kredits oder eine Co-Garantieleistung für eine durch einen staatlichen Garantiefonds direkt abgesicherte Finanzierung anbieten; so kann die Unterzeichnung weiterer Bürgschaften vermieden werden.Darüber hinaus wird bestätigt, dass die Garantie auf Kleinstkredite kostenlos ist, da die Gebühren faktisch vollständig von den Landesbeiträgen abgedeckt sind bzw. seitens des staatlichen Garantiefonds keine Kosten anfallen.Bei Krediten von 35.001 bis 1.500.000 Euro hat Confidi hingegen weitere Anstrengungen unternommen, um den Unternehmen in einer so schwierigen Zeit entgegenzukommen, und hat die Garantiekosten, die dank der Landesbeiträge fast auf null sinken, deutlich reduziert.Die Frist für die Inanspruchnahme begünstigter Finanzierungen endet im Juni 2021 und läuft automatisch bis zum Jahresende weiter, sollten die damit verbundenen Maßnahmen von der Zentralregierung verlängert werden.Die zusammenfassende Tabelle finden SieWeitere Infos unter www.confidi.bz.it

