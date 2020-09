Damit Hochwasser nicht zur Katastrophe wird

[email protected]

Das mobile Hochwasserschutzsystem von ALPEWA sorgt für verlässlichen Schutz auch in Extremsituationen. Leichte, aber zugleich sehr robuste Aluminiumprofile werden ganz einfach im Nut- und Feder-System aufeinandergestapelt. Aluminium eignet sich perfekt, da es bruchfest, rostsicher, witterungsbeständig und sehr leicht ist. Somit können Türen, Tore, Fenster, Garagen und ganze Flächen sicher und in kürzester Zeit vor den eindringenden Fluten geschützt werden – notfalls sogar von nur einer Person!Danach kann der flexible Hochwasserschutz einfach wieder demontiert werden und ist so gut wie unsichtbar. Denn die fest installierten Elemente können farblich individuell an das Dach oder die Fassade angepasst werden.Für weitere Informationen zu Kosten und Montagemethoden wenden Sie sich bitte an unseren vertrauenswürdigen Installateur:35652804weitere Informationen erhalten Sie auch unter [email protected] zu finden.

