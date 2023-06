Das 10. Alpen Flair Festival - Ein internationales Fest!

shop.alpen-flair.com/tickets

Alpen Flair 2023: 21. – 24.06.2023, Ex Natoareal in Natz (Warm Up Party in Natz)

Mit der Zett können Sie 2 x 2 der begehrten Eintrittskarten für das 10. ALPEN FLAIR FESTIVAL in Natz-Schabs gewinnen. Einfach am Sonntag „Zett“ lesen, das Kreuzworträtsel lösen und das Lösungswort per APP einschicken. Schon nehmen Sie an der Verlosung teil.







Natz-Schabs: Seit 2012 gibt es das Alpen Flair Festival, zweimal viel es pandemiebedingt aus. Deshalb gilt es heuer, das Zehnjährige zu feiern. Dazu werden große Anstrengungen unternommen, damit die Jubiläumsveranstaltung unvergesslich bleibt. Nun steht das Line Up fest und wurde veröffentlicht. Aufgrund vieler Anfragen aus Südtirol und Italien wurde nun schon frühzeitig der Vorverkauf für Tagestickets eröffnet.Das Alpen Flair hat sich für 2023 den extrem großen Wunsch erfüllt, neben den „üblichen“ Mainstream Acts auch große Bands zu verpflichten, die man wohl so nie wieder in Südtirol begrüßen wird und somit beim Alpen Flair exklusive Auftritte geben, die in die Geschichtsbücher eingehen werden. Vom 21. - 24.06.2023 wird im ehemaligen Natoareal von Natz wieder Kultur und Unterhaltung geboten.Analysiert man das Line Up des Alpen Flairs 2023 genauer, dann muss man feststellen: Ja, das ist schon sehr amtlich, was die Natzner da zum Jubiläum zusammengeschustert haben. Beginnen wird alles wieder am Mittwoch „Eintritt frei“ mit der legendären Warm Up Party im Dorf Natz mit Musik entlang der Straßen bei den Ständen der Gastwirte, Clubs und Vereine.Neben der Musik geht es beim Alpen Flair auch immer darum, sich eine kleine Auszeit vom Alltagsstress zu gönnen und einfach mal die wunderschöne Südtiroler Landschaft und Natur zu genießen. Um dieses optimal nutzen zu können erweitern die Alpen Flair Macher stetig ihr „Erkundungsprogramm“, um für den Besucher die Palette an Möglichkeiten zu vergrößern.Tickets – erstmals auch Tagestickets schon im Vorverkauf - online ohne Versand- und Verkaufsgebühren für das Alpen Flair 2023 gibt es bei: