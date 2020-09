Das 4* Panorama Resort Taljörgele im Ridnauntal – die richtige Wahl für Ihren Urlaub

[email protected]

Familie Haller führt das renommierte Haus im klassisch-modernen Tiroler Stil mit Professionalität und Authentizität.sollen die Ferientage vollkommen machen, die familiäre Gastfreundschaft eine bodenständige, heimelige Atmosphäre schaffen.ist das Panoramahotelfür viele Ausflüge in die Umgebung; mit einem Haflinger aus demdie Gegend zu erkunden, ist ein ganz besonderes Erlebnis.Des Weiteren sinderhältlich, mit denen man die Landschaft bestens erkunden kann. Und auch im Winter steht Ihnen ein(Schlepplift) direkt am Haus zur Verfügung – bestens geeignet für Kinder und Anfänger. Fortgeschrittene Fahrer nutzen die über 50 km präparierten Pisten im Skigebiet Ratschings-Jaufen oder am Rosskopf. Nicht-Skifahrer kommen auf derauf ihre Kosten.Verwöhnt werden die Hotelgäste im atemberaubenden Wellnessbereich, der keine Wünsche offenlässt, mit kulinarischen Gourmetgenüssen aus der Südtiroler Küche und aus Italien, mit edlen Zimmern und Wohlfühlsuiten.„Bleibe 5, zahle 4“04.10.2020 bis 23.10.202008.11.2020 bis 13.11.2020Ab 440,00 € pro Person inkl. 3/4 GenießerpensionDie 7-Seen-Tour – anstrengende, aber lohnende Tour auf knapp 3.000 m rund um die Ridnauner Gletscher mit seinen 7 Seen.Obere Gasse 1439040 Ratschings+39 0472 656 225

