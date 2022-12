Das Dreikönigskonzert kehrt zurück!

Foto: © Algunder Musikkapelle/Ulrich Gamper

Das Dreikönigskonzert der Algunder Musikkapelle ist das traditionsreichste Saalkonzert einer Südtiroler Musikkapelle und gehört für viele Blasmusikfreunde zur Weihnachtszeit wie Lebkuchen und der Christbaum. Umso bedauerlicher waren die erzwungenen Absagen der vergangenen beiden Konzerte.Am 6. Jänner 2023 hat das lange Warten ein Ende: Die „Algunder“ kehren in den Kursaal zurück – und dank der Programmauswahl von Kapellmeister Christian Laimer wird es mit Sicherheit ein festlicher Abend werden.Höhepunkt im Programm ist der Auftritt einer besonderen Solistin: Die Klarinettistin Andrea Götsch ist seit 2008 Mitglied der Algunder Musikkapelle, aber vor allem seit etwas über zwei Jahren fixes Mitglied der weltberühmten Wiener Philharmoniker. Beim Dreikönigskonzert wird sie die „Konzertfantasie zu Themen aus der Oper Rigoletto von Giuseppe Verdi“ von Luigi Bassi spielen.Alle Details zum Konzertprogramm gibt es auf der Internetseite der Algunder Musikkapelle unter www.diealgunder.com Der Kartenvorverkauf für das 73. Dreikönigskonzert der Algunder Musikkapelle beginnt wie gewohnt nach den Weihnachtsfeiertagen: Am Mittwoch, 28. Dezember, sind ab 8.30 Uhr Karten beim Tourismusbüro Algund erhältlich – direkt vor Ort oder unter der Nummer 0473 448600. Zudem können Karten ab diesem Termin auch online unter www.diealgunder.com sowie per WhatsApp unter der Nummer 380 6319317 reserviert werden. Der Preis der Eintrittskarten ist mit 20 Euro – auch das ist in Zeiten wie diesen eine Nachricht wert – gleichgeblieben wie vor der Pandemie und der Energiekrise.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.