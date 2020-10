Das Ethikkomitee Informiert

Kritische Aspekte im Hinblick auf die Achtung des Solidaritätsprinzips:• Notwendigkeit einer gfür Forschungszwecke, die in manchen Fällen aufgrund der Datenschutzbestimmungen behindert wird• Schwierigkeit bei der Ermittlung von Svon Forschungstreibenden, Forschungsförderern und Pharmaunternehmen, beispielsweise durch Austausch der verfügbaren Daten, um die Entwicklung eines Impfstoffes zu beschleunigen• Probleme im Zusammenhang mit der Festlegungder anfänglich auf nationaler und nternationaler Ebene knappen Impfstoffdosen (benachteiligte oder stärker betroffene Länder, ältere Menschen und Risikopersonen oder Personen, die dem Virus am stärksten ausgesetzt sind, wie im Gesundheitswesen Beschäftigte, oder andere Bevölkerungsgruppen, die am stärksten von den sozioökonomischen Folgen der Pandemie betroffen sind…).Nähere Informationen finden Sie online unter:

som