Das Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo eröffnet den Sommer mit einem Sonderangebot

Bleiben Sie mind. 2 Nächte und erhalten Sie einen Gutschein über 100,00 €

Bleiben Sie mind. 4 Nächte und erhalten Sie einen Gutschein über 200,00 €

Bleiben Sie mind. 6 Nächte und erhalten Sie einen Gutschein über 300,00 €



Für einen Aufenthalt zwischen 09. Juli und 22. August:



Bleiben Sie mind. 5 Nächte und erhalten Sie einen Gutschein über 100,00 €

Exklusive Atmosphäre, zeitgenössische Einrichtung, großzügige Räume: alles wurde mit dem Ziel geschaffen, den Stil von Miami an die Adria zu bringen, nach Jesolo, dem zeitlosen Symbol der italienischen Badeorte. Der Strandabschnitt erinnert an Florida, das heute mit einer atemberaubender Skyline von futuristischen Bauten punktet.Es gibt viele Elemente, die dieses Hotel zum idealen Reiseziel für diejenigen machen, die einen ausgiebigen Urlaub oder einfach eine kurze Auszeit vom Alltag suchen.Der Ansatz für das ganzheitliche Wohlbefinden der Gäste beginnt in der Küche. Der neuee Stil, bei dem die traditionelle, mediterrane Genusswelt auf die authentische venezianische Küche trifft, wird im Sommer 2020 vom international renommierten Küchenchef Filippo Gozzoli erstmals gekonnt umgesetzt.All dies mit Neuinterpretationen und Ideen, die sich aus Filippos langer Karriere und seiner Erfahrung in einigen der besten Küchen der Welt ableiten: Zunächst im berühmten Restaurant AVoce Columbus in New York, wo er seinen ersten Michelin-Star erobern konnte, welchen er in seiner nächsten Station, im Restaurants des Armani-Hotels in Mailand verteidigen konnte. Im Restaurant Flamingo des Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo genießen Gäste des Hotels wie auch von außerhalb, auf der wunderbaren Terrasse mit Blick auf das Meer ein komplettes Gourmet-Erlebnis, sowohl zum Mittag- als auch zum Abendessen.Das Hotel ist mit seinem 1.500 m2 großen Acquapura SPA eine wahre Wohlfühloase. Hier entspannen Gäste in einer exklusiven Designumgebung, die die mediterrane Elemente aufgreift und eine einzigartige Wohlfühlatmosphäre schafft. Für alle die auf der Suche nach Entschleunigung und Entgiftung sind, ist dieser gemütlich und intime Rückzugsort, genau das Richtige.Im Hinblick auf die geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften öffnet das Acquapura SPA nicht vollständig. Weiterhin angeboten werden aber die Panorama-Ruheräume mit Meerblick und Wasserbetten, der Fitnessraum mit Meerblick und modernen Kardio- und Fitnessgeräten, eine SPA-Freiluftterrasse mit Kräuterteebereich im Inneren, 8 Wellness-Behandlungsräume, eine Wellness-Ecke mit Tee, Wasser mit frischem Obst, Kräutertee und Trockenfrüchten. Auch in diesem Jahr bietet die Liste der Behandlungen neben den Klassikern interessante Überraschungen. Externe Gäste können ebenfalls gerne Wellness- und Schönheitsbehandlungen buchen.Wer sich einem Urlaub voller Aktivitäten widmen möchte, hat die Qual der Wahl zwischen dem Zauber des etwa eine halbe Autostunde entfernten Venedigs und den vielen vom Hotel organisierten Ausflügen und Aktivitäten.Auch für Familien ist das Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo ein idealer Ort, um sich am Meer zu vergnügen. Das Betreuerteam vom Falky-Land kümmert sich um die jungen Gäste von 9.00 bis 18.00 Uhr mit Spielen, Miniveranstaltungen und verschiedenen Workshops.Für die Sommersaison 2020 bietet das Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo zahlreiche Neuerungen, darunter Angebotspakete, die für verschiedenste Zielgruppen zugeschnitten sind: von Freundesgruppen über Familien bis hin zu Einzelpersonen. Besonders sticht hierbei das Angebot „Mehr Nächte, mehr Bonus“ hervor, bei dem Gäste mehr profitieren je länger sie bleiben.