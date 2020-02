Das Frühlingsgeschenk der “Zett“ für Sie!

Die ersten Frühlingsboten lassen nicht mehr lange auf sich warten, die Frühlingsblumen. Sie bieten eine schöne Abwechslung zum tristen Alltag. Für einen blühenden Frühlingsbeginn daheim sorgt die „Zett“. In Zusammenarbeit mit dem Gartenmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft schenken wir nämlich allen unseren Lesern eine Primel.Einfach den Gutschein-Coupon auf der Titelseite der „Zett“ am 01. März abziehen und in einer der 26 Gartenmarkt-Filialen vorzeigen: Für jeden Gutschein-Coupon gibt es eine wunderschöne Primel. Nutzen Sie die Gelegenheit und genießen Sie den farbenfrohen Frühlingsboten!

