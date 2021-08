Unsere Mitarbeiter – Das Fundament eines erfolgreichen Unternehmens

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Und genau das ist unser Anliegen: Mit Alp House soll der Bau Ihres Eigenheims ein Erlebnis sein, an das Sie sich noch lange gern erinnern. Wir möchten unseren Kunden Sicherheit schenken, dass alles glatt läuft. Freude und Euphorie darüber, dass die eigenen Wohnträume endlich greifbar werden. Eine führende Hand, die mit Erfahrung und Expertise leitet. Und nicht zuletzt das Wissen, dass das Eigenheim schnell, nachhaltig und massiv gebaut wird. Diese drei Adjektive zeichnen Alp House nämlich aus.Da es wichtig ist, gute Mitarbeiter zu halten, wird bei Alp House besonders Wert auf die Mitarbeitermotivation gelegt. Denn es ist klar, dass der Erfolg eines Unternehmens unweigerlich mit den Mitarbeitern zusammenhängt.Die Lebensanschauung hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Heute räumt man der Familie und Freizeit mehr Platz ein als früher. Der Job ist nicht nur dazu da, das Auskommen zu sichern, sondern soll auch individuellen Freiraum und persönliche Erfüllung bieten. Vor diesem Hintergrund tun Führungskräfte gut daran, ihre Mitarbeiter individuell zu betrachten und zu fördern. Denn nur wer zufrieden ist mit seiner Arbeit, der bleibt im Unternehmen und bringt sich ein.Was den einen zu Höchstleistungen anspornt, kann beim Nächsten lediglich ein müdes Lächeln hervorrufen. Jedoch wissen wir, dass emotionale Erlebnisse bei jedem in Erinnerung bleiben und das individuelle Wohlbefinden die Motivation enorm steigert. Diese Erkenntnisse haben wir für unser Unternehmen in Form von gemeinsamen Aktionen und vielen Anreizen übernommen. So trägt beispielsweise ein gemeinsames Frühstück einmal im Monat zur Teambildung und zum kollegialen Betriebsklima bei. Dasselbe gilt für gemeinsame Unternehmungen, die wir in der Freizeit organisieren – vom gemeinsamen Konzertbesuch, einem Rad- und Wanderfamilientag bis hin zum Kochkurs. Und auch tolle Leistungen, Geburtstage und Jubiläen werden zum Anlass genommen, um Dankbarkeit und Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber auszudrücken.Auch beteiligen wir unsere Mitarbeiter mit einer Jahresprämie direkt am Unternehmenserfolg. Darüber hinaus stellen wir unseren Mitarbeitern Fahrzeuge zur Verfügung, die sie nicht nur für die Arbeit nutzen können, sondern auch für private Zwecke. Dabei darf der Mitarbeiter sogar den Autotyp mitbestimmen – je nach Bedürfnis familientauglich oder jung und sportlich.Entsprechend nimmt ein Mitarbeiter für uns mindestens denselben Stellenwert ein wie ein Kunde – vom respektvollen Umgang bis hin zur Wertschätzung. Denn motivierte Mitarbeiter sind wertvoll und das Fundament unseres Unternehmenserfolgs.

