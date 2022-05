Das Gartenflair Algund

wie Palmen, Kakteen, Olivenbäume und diverse Obst- und Beerengehölze.für den Außenbereich., wie Tees, Salz- und Gewürzmischungen undNa, macht all das Lust auf die bevorstehende Gartensaison? Dann sind Sie beim Gartenflair Algund , das im Rahmen der Veranstaltungsreihe Merano Flower Festival stattfindet, genau richtig.Flanieren Sie über den Algunder Kirchplatz, lassen Sie sich von prächtigen Farbenspielen und betörenden Duftwolken inspirieren und vergessen Sie dabei nicht, auch dasetwas genauer unter die Lupe zu nehmen – denn es lohnt sich!Bei den, welche im Algunder Thalguterhaus stattfinden, können Sie mehr zu den Themen „Bitterstoffe“ (am 26.05 von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr) und „Brennnessel – die Heilpflanze des Jahres“ (am 28.05 von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr) erfahren, während Sie bei deram 27.05 von 10:00 – 12:30 Uhr mal einen etwas anderen Einblick in das Gartendorf Algund bekommen. Diverse kulinarische und handwerkliche Produkte von verschiedenen Standbetreibern runden das Wochenende ab.Den krönenden Abschluss des frühsommerlichen Events bildet die Band, welche am 29.05 von 15:00 – 18:00 Uhr mitauf Sie wartet. Also, nichts wie hin!Donnerstag 26.05. bis Sonntag 29.05.jeweils von 10.00 - 18.00 UhrApfelsaft, Apfelessig, Apfelbalsam, Detillate, TrockenobstKräuter und TeesOliven, Öl, Nudeln, Brot, Eingewecktes, WurstwarenKäse und WurstspezialitätenAufstriche, Sirup, Senf, Krenz BIOKräuter, Kosmetik, Honig, Nudeln, Tee, SalzeKräuter, Seifen, Salze und KissenGeschenkartikel, Hand- und Geldtaschen, Rucksäcke, Turnbeutel, Toiletten- und KosmetiktaschenRosen, Zierpflanzen, Obstpflanzen, Reben, Gemüse, Sträucher, KleinobstGartendekorationsartikel, Pflanzen für Balkon, Garten und TerrasseTerracotta und MarmorKeramikartikelSchmuck, Mandala, Vasen, Taschen usw. aus Stroh / Schmuck aus Samenkernen, alle Produkte sind HandgefertigtArbeiten mit Perlen: Lesezeichen, Deko, SchmuckGroße und kleine Speckbrettler /verschiedene DrechselarbeitenBeet, Balkonpflanzen, Biokräuter