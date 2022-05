Das gibt’s nur bei Tipworld – noch bis Dienstag in Stegen/Bruneck!

Foto: © Marco Parisi

Heute wurde die 42. Auflage der Traditionsveranstaltung im Pustertal im Beisein zahlreicher Ehrengäste feierlich eröffnet. 150 Aussteller freuen sich bereits auf die zahlreichen Besucher aus nah und fern und präsentieren ihre Neuheiten auf insgesamt knapp 10.000 m² Fläche in der größten Zeltstadt des Landes, wofür 10 Arbeiter über einen Monat geschuftet haben!Ab 15 Uhr bieten Foodtrucks im Freigelände kulinarische Leckerbissen an, u.a. aus dem größten Smoker Italiens! Nach Messeschluss um 18 Uhr bleibt das Freigelände bei freiem Eintritt bis 22 Uhr für das Publikum geöffnet und bietet allen Hobbysängern und Möchtegern-Stars im Forst Restaurant eine Bühne, um gemeinsam mit Freunden und Gleichgesinnten einen unvergesslichen Karaoke-Abend zu verbringen – bewirtet vom Sportverein Stegen. Ab 19 Uhr findet ein Improvisationstheater des Kleinkunsttheaters Carambolage aus Bozen statt. Dabei übernehmen die Schauspieler Zurufe des Publikums und spinnen daraus Geschichten, wie sie nur Theatersport schreiben kann. Eintritt 10 Euro, Anmeldung vor Ort.Im Stadel steht ein kreatives Bastelprogramm mit kostenlosen Kursen und natürlichen Materialien unter fachlicher Anleitung der Südtiroler Bäuerinnenorganisation auf dem Programm. Für den eigenen Garten können Insektenhotels angefertigt werden, während für die Verschönerung städtischer Grünflächen ein Workshop zum „Guerilla-Gärtnern“ angeboten wird. Nicht fehlen darf die kostenlose Kinderbetreuung der Sozialgenossenschaft „Kinderfreunde Südtirol“. Zudem steht am Wochenende wieder die Mobilität von morgen auf dem Plan: vor dem Haupteingang können interessierte BesuchermitTeslamodellen machen - Elektromobilität vom Feinsten! Und für alle, die nach einer etwas anderen Herausforderung suchen, steht ein Rodeo auf einer überdimensionalen Flasche zur Verfügung: Bottleriding am Samstag und Sonntag im Freigelände.42. Tipworld von Samstag 7. bis Dienstag 10. Mai von 09:30 bis 18:00 Uhr am Stegener Markt in Bruneck. Das Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages kostet 4 Euro und gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände.Infos und Tickets unter: www.tipworld.it/de