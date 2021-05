Das Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung startet WIEDER – in Präsenz!

Gemeinsam mit Egon Heiss, Sternekoch des Castel Fragsburg in Meran, erleben Sie am Samstag, 22. Mai, ab 9 Uhr, die bunte schmackhafte Vielfalt jenseits von Fleisch und Fisch. Freuen Sie sich auf ein besonderes Vier-Gänge-Menü ganz ohne Verzicht und voller Genuss. Nicht verpassen! Das vollständige Programm hier Sind Ihre Kochkünste noch ausbaufähig, oder stehen Sie noch am Anfang ihrer heimischen Küchenkunst? Gemeinsam mit dem Küchenchef Luis Agostini, erlernen Sie das Kochen von Beginn an. In diesem Workshop am Mittwoch, 26. Mai, ab 18 Uhr, dreht sich alles um das Thema Fleisch, von der richtigen Schneidetechnik bis hin zur idealen Gar- und Zubereitungsart. Anschließend werden die zubereiteten Gerichte gemeinsam verkostet. Weitere Infos & Anmeldung online Beim Beobachten, Schmecken, Riechen und Ertasten, beim Kosten, Kochen und Experimentieren lernen Grundschulkinder am Freitag, 28. Mai, ab 15 Uhr, gemeinsam mit Kräuterexpertin Hildegard Kreiter auf abwechslungsreiche Weise den Facettenreichtum der Kräuter kennen. Alle Infos und Anmeldung hier Am Montag, 31. Mai, ab 18 Uhr, nehmen wir Sie mit hinter die Kulissen der Sterneküche. Erweitern Sie im italienischsprachigen Workshop unter der Leitung von Claudio Melis, Sternekoch im Restaurant In Viaggio, Bozen Ihre Kochkenntnisse und zaubern kreative, innovative Gerichte, welche im Anschluss gemeinsam genossen werden. Das vollständige Programm findet ihr online Ausführliche Informationen bzgl. der Sicherheitsmaßnahmen & Anmeldung zu den Workshops online unter www.gustelier.it oder auf Facebook ( www.facebook.com/gustelier ) und Instagram ( www.instagram.com/gustelier ).

