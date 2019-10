Das Herbert Pixner Projekt und Oberrauch Zitt

Eine Kollektion für besondere Touren entworfen hat die Oberrauch Zitt Manufaktor – und zwar eine Kollektion für die Tour von Herbert Pixner.





Am Donnerstag, 17, Oktober, präsentiert die Oberrauch Zitt Manufaktur in Vintl die speziell für die „Symphonic Alps Tour“entworfenen und maßgefertigten Bühnen-Outfits des Herbert Pixner Projekts.Die Besucher dürfen sich an diesem Abend in der Lodenwelt in Vintl auch auf die unverwechselbaren Melodien von Herbert Pixner und Band freuen sowie auf kulinarische Gaumenfreuden.

