Das Herbstprogramm im Gustelier – Atelier für Geschmackserfahrung steht fest!

Anhand einer praktischen Schulung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Mittwoch, 9. September, ab 18.30 Uhr, ihre Sinnesorgane für Lebensmittelverkostungen zu trainieren. Anschließend werden die handwerklichen Eishersteller von „Hiesig Eis.Werk.Statt“, Christina Gasser und Peter Stuefer, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Reise in die Welt des Eises nehmen. Das vollständige Programm können Sie online nachlesen Von Stefano Urru, Initiator des Projektes “whynot cocktailab“ in Meran, erfahren Sie beim italienischsprachigen Workshop am Samstag, 12. September, ab 9 Uhr, wie Sie zu Hause selbst innovative Cocktails mit wenigen professionellen Hilfsmitteln zubereiten können. Dieses Highlight sollten Sie nicht verpassen! Infos zum Programm sowie Anmeldung finden Sie hier Studentenküche leicht gemacht – dieser praktische Do-it-yourself-Kochworkshop erleichtert beim Studium die Zeit des Selbständigwerdens. Gemeinsam mit dem Küchenmeister Andreas Köhne erfahren angehende Studentinnen und Studenten am Freitag, 18. – und Samstag, 19. September, wie einfache und gleichzeitig gesunde Gerichte aus nur wenigen und günstigen Zutaten zubereitet werden können. Der Workshop findet in Zusammenarbeit mit sh.asus, der Südtiroler HochschülerInnenschaft, statt.Das vollständige Programm und Infos zur Anmeldung finden Sie online Am Dienstag, 22. September, ab 18 Uhr, zeigt Ihnen Gregor Eschgfäller, Sternekoch im Restaurant Astra in Steinegg, einige Kniffe für ein exquisites 4-Gänge-Feinschmecker-Menü. Die zubereiteten Gerichte werden im Anschluss gemeinsam verkostet. Ein einzigartiges kulinarisches Geschmackserlebnis erwartet Sie! Infos und Anmeldung hier Gemeinsam mit der Ernährungstherapeutin und diplomierten Köchin Anna Weger bereiten die Schülerinnen und Schüler am Freitag, 25. September, ab 15 Uhr, verschiedene Snacks und Jausen zu, die sie dann mit nach Hause nehmen dürfen. Der Workshop ist für Mittelschulkinder geeignet. Vollständiges Programm und Anmeldung online Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten von der Ernährungstherapeutin und diplomierten Köchin Anna Weger am Mittwoch, 30. September, ab 18 Uhr, jede Menge Tipps, um auch bei Zeitmangel eine Mahlzeit ausgewogen zubereiten zu können. Dabei werden schnelle Gerichte für mittags und abends zubereitet, welche anschließend gemeinsam verkostet werden. Weitere Details finden Sie hier

