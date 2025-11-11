Das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-antholz?utm_source=stol.it&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2511-AADEIT-stol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Falkensteiner Hotel Antholz<\/a> ist ein <b>Adults-only-Hideaway<\/b>, das Geborgenheit, Natur und Genuss in feiner Balance vereint. Nur wenige Schritte entfernt liegt der Antholzer See – ein Naturjuwel, das im Herbst mit mystischer Stimmung und spiegelglatter Oberfläche fasziniert.<BR \/><BR \/>Im Haus selbst erwarten die Gäste eine <b>persönliche Atmosphäre<\/b>, raffinierte <b>alpin-mediterrane Kulinarik<\/b> und ein <b>Wellnessbereich<\/b>, der von der Umgebung inspiriert ist. Wärme, Wasser und Ruhe werden hier zu Begleitern eines Aufenthalts, der nachhaltig wirkt. Wer Lust auf Bewegung hat, steigt auf eine der <b>hoteleigenen Vespas<\/b> und erkundet die Umgebung auf charmante Weise. Das Hotel Antholz ist ein Ort, an dem der Alltag leise in den Hintergrund tritt und Raum für Inspiration entsteht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234134_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wellness mit Weitblick: Acquapura SPA<\/b><BR \/>Das <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-antholz\/wellness-spa?utm_source=stol.it&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2511-AADEIT-stol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Acquapura SPA<\/a> unterstreicht den Anspruch des Hauses auf ganzheitliche Erholung. Hier verschmelzen alpine Ruhe und Wellness zu einem Erlebnis für alle Sinne. Gäste genießen wohltuende Saunagänge, entspannende <b>Massagen<\/b> und den Blick auf die umliegende <b>Natur<\/b>, während sie im beheizten <b>Innen- und Außenpool<\/b> die Seele baumeln lassen. Ein Ort, der nicht nur entspannt, sondern auch neue Energie schenkt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234137_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>November-Highlight: Weekend Special<\/b><BR \/>Wer den Herbst in seiner schönsten Form erleben möchte, sollte das exklusive <b>Weekend Special im November<\/b> nicht verpassen. Inklusive <b>Early Check-In mit Frühstück<\/b> und <b>Late Check Out mit Spa Nutzung am Abreisetag<\/b> – perfekt für eine kurze Auszeit in den Bergen.<BR \/><BR \/>-> <a href="https:\/\/www.falkensteiner.com\/hotel-antholz\/angebote\/weekend-special-november?utm_source=stol.it&utm_medium=advertorial&utm_campaign=2511-AADEIT-stol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt entdecken und buchen<\/a>