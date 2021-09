Das JUKIBUZ – die Welt der Bücher

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm mit dem Ziel Klein und Groß für das Lesen zu begeistern. Kindern ab 3 Jahren werden bei den regelmäßig stattfindenden Geschichten-Nachmittagen bleibende Vorleseerlebnisse geschenkt wie z. B. beim „Geschichtenteppich und der grüne Daumen“ oder beim „Geschichtenteppich in Weihnachtsstimmung“. Bei den Kreativ-Werkstätten schmökern Kinder ab 5 Jahren in ausgewählten Bilder- und Kinderbüchern und werden anschließend mit Farben, Schere, Papier und Pappe selbst kreativ.Im „Leseclub für Jugendliche“ treffen sich junge Menschen ab 9 Jahren, die gerne lesen, aber auch jene, die einfach neugierig sind, worin der Zauber von Büchern eigentlich besteht. Neuerscheinungen werden vorgestellt und egal ob Romane, Graphic Novels, Comics oder Mitmachbücher: die jungen Menschen suchen sich auch, was das Leseherz begehrt und haben dann bei den Folgetreffen die Möglichkeit die Bücher zu besprechen, lernen Buchbesprechungen zu verfassen und dürfen im Bücherschatz des JUKIBUZ stöbern.Für Eltern, pädagogische Fachkräfte im Kindergarten, Lehrpersonen der Grund- und Mittelschulen, Bibliothekarinnen und Interessierte gibt es Nachmittagsveranstaltungen zu den Neuerscheinungen 2021, die die Buchauswahl für die Kinder und Schulklassen erleichtern. Für Klassen der Grund-, Mittel- und Oberschulen organisiert das JUKIBUZ außerdem literarische Werkstätten und Lesungen mit renommierten Autorinnen wie Silke Lambeck, Susan Schädlich, Tamara Bach u. a. Um die Leselust im ganzen Land zu verbreiten, wird das Bilderbuchmobil in zahlreichen Kindergärten Halt machen und es werden wieder bunte Buchpakete durch die Grund-, Mittel- und Oberschulen Südtirols reisen und für Abwechslung in der Leseförderung sorgen.Wer Zugang zur Literatur findet, bleibt empfänglich für Neues und wird selbstbewusst im Leben stehen – davon sind Brigitte Kustatscher und Julia Aufderklamm vom JUKIBUZ überzeugt und möchten mit ihren Veranstaltungen und Initiativen den Kindern und Jugendlichen diesen Zugang erleichtern.Gesamtprogramm, Termine, Informationen und Anmeldung: im JUKIBUZ im Südtiroler Kulturinstitut, Schlernstraße 1, Bozen, Tel. 0471 313830, www.kulturinstitut.org.

