Das Kafka-Projekt Dominique Horwitz & Signum Quartett

Das Signum Quartett hat durch seine mitreißend lebendigen Interpretationen ein Zeichen in der internationalen Quartettszene gesetzt, zahlreiche Preise gewonnen und sich als eines der interessantesten Ensembles seiner Generation etabliert.Musik bedeutet für das Signum Quartett vor allem eins: Kommunikation. Sowohl im Konzert, als auch in Schulen, Workshops und Meisterkursen geht es darum, etwas durch die Musik zu vermitteln. Da heute ein Großteil der alltäglichen Kommunikation in den sozialen Medien stattfindet, hat das Signum Quartett 2015 das einzigartige Projekt #quartweet ins Leben gerufen, um auch hier der musikalischen Kommunikation einen kreativen Raum zu schaffen.Für das „Kafka-Projekt “ haben die Künstler*innen in einer ausgefeilten Dramaturgie Erzählungen aus dem Nachlass von Franz Kafka mit Kompositionen von Schulhoff, Schnittke, Orff, Debussy, Ives und Schostakowitsch zu einem Konzertprojekt verwoben.Gemeinsam mit dem Dramaturgen Reiner-Ernst Ohle haben die fünf Interpreten*innen Quartettsätze aus 100 Jahren Musikgeschichte ausgesucht und zu einem Ganzen kombiniert, so dass der Eindruck entsteht, diese Werke gehörten zusammen. Dabei wurden die Sätze dem Zeitfluss der Texte angepasst und erhielten neu komponierte Übergänge.Das derart verdichtete Spiel von Wort und Klang kommt auf rhetorischen Zehenspitzen daher, Horwitz flüstert, poltert, schlüpft mit Haut und Haar in Kafkas Rolle, und das Signum Quartett betört durch seine poetische Präzision. Mit großer Lust am Unerhörten erinnert dieses Kopfkino an die Stummfilm-Musik vergangener Zeiten und schlägt Klangbrücken zur Fantasiewelt Franz Kafkas, dessen Werke mit zeitloser Ausdruckskraft – wie auch solche von Schnittke, Schulhoff und Schostakowitsch – lange verfemt und verboten waren.Dominique Horwitz ist ein äußerst vielseitiger Künstler: Er ist erfolgreicher Schauspieler auf der Theaterbühne wie im Film, preisgekrönter Interpret von Jacques-Brel Chansons, trat als Regisseur für Oper und Musiktheater hervor und veröffentlichte zwei Kriminalromane. Sein Gespür für Musik macht ihn außerdem zu einem der gefragtesten Künstler des musikalisch-literarischen Genres, denn er singt, spielt und spricht die Figuren solcher Abende mit unvergleichlicher Intensität.Die Lesung mit Musik findet am 21. Februar mit Beginn um 20 Uhr im Kulturhaus „Karl Schönherr“ in Schlanders statt. Informationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter 0471 313800.Unterstützt wird das Konzert von der Stiftung Südtiroler Sparkasse; subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.

