Das Landesethikkomitee informiert.

•

Bei der Tötung auf Verlangen (auch: aktive Sterbehilfe, Euthanasie)

verabreicht der Arzt dem Patienten ein todbringendes Mittel auf dessen Ersuchen hin. Dies ist in Italien verboten, in den Benelux-Ländern erlaubt.





Beim assistierten Suizid nimmt der entscheidungsfähige Patient das todbringende Mittel selbst ein, das ihm von einer Drittpersonen – in der Regel einem Arzt – zur Verfügung gestellt wurde. In Italien hat das Verfassungsgericht zuletzt den Art. 580 des Strafgesetzbuches „Anstiftung und Beihilfe zum Suizid“ unter bestimmten Bedingungen für straffrei erklärt. In mehreren Ländern Europas ist die Beihilfe zur Selbsttötung erlaubt (Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz).



•