Das legendäre Crazy Castle Festival in Bruneck am 01. und 02. Juli

Beginn der Veranstaltung ist am Freitag 01. Juli um 18:00 Uhr. Am Samstag öffnen die Tore bereits um 15:00 Uhr. „Wir merken, dass wir 2 Jahre nicht präsent waren mit unserem Festival - die Nachfrage war noch nie so groß. Wir sind hoch motiviert und haben uns einige Neuheiten einfallen lassen, wie u.a. die neue „Halftimeshow“, so Alexander Hellweger vom Festival-Veranstalter Wingman Group aus Bruneck. Die Camping Tickets wurden vor Kurzem aufgestockt und werden in Kürze ausverkauft sein. Die letzten Tickets fürs Festival sind unter www.crazycastlefestival.com und in den Point Fashion Stores Bozen, Bruneck und Brixen erhältlich.Bereits zum 8. Mal wird das Festival heuer stattfinden. Die große Hauptbühne, die in ganz Italien bekannt ist, bleibt weiterhin das Aushängeschild des Festivals am Schlossberg und wird von 5 zusätzlichen Bühnen ergänzt. Auf den „Side-Stages“ wird der Fokus heuer auf Hiphop, RnB, Techno, Hard Electro, Bass, Dubstep, Goa, Hardstyle und 90er Revival Hits gelegt.Zu den weiteren Highlights zählen ein Campingplatz, eine eigene Food-Area sowie eine neue, große ausgebaute VIP-Area und eine neue Shisha Lounge. Das Ganze im grünen Herz der Altstadt von Bruneck: auf dem legendären Schlossberg.Mehr als 100 MusikerInnen aus Südtirol aber auch Österreich und Deutschland werden über 2 Tage, verteilt auf 6 Bühnen die neuesten Trends der elektronischen Musik präsentieren.Alle Infos unter https://www.instagram.com/crazy_castle/?hl=en Hier kommst Du zum TICKET! STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.