Bildungs- und Betreuungseinrichtungen: Schulen, Kindergarten, etc.

•

Büroräumlichkeiten

•

Gastronomie und Gastgewerbe

•

Geschäftslokale & Lager

•

Kinos, Theatersäle

•

Arztpraxen & Rehabilitationszentren (Wartezimmer, Behandlungs- & Praxisräume)

•

Altersheime und Pflegeeinrichtungen

•

Lebensmittelsektor

•

Mobilität

•

uvm.





Raumvernebelungssystem mit Wasserstoffperoxid



Das System verwendet eine auf Wasserstoffperoxid basierende Desinfektionsformulierung, die bereits bei geringer Kontaktdauer in der Lage ist Viren, Bakterien, Pilze und Sporen vollständig zu neutralisieren. Die WPH202S-Desinfektionsformulierung ist ein Medizinprodukt der Klasse IIA, das beim italienischen Gesundheitsministerium unter der Nummer BD/RDM 1898970 registriert wurde. Nicht umsonst ist das System seit Jahren in den Operationssälen der Krankenhäuser im Einsatz und garantiert beste Ergebnisse.



Planung – Überwachung – Rückverfolgbarkeit:

Nachdem Häufigkeit und Art der Behandlungen festgelegt sind, ist das System in der Lage, in Echtzeit die durchgeführten Behandlungen zu kontrollieren und nachzuverfolgen. Die Zuführung des chemischen Produktes erfolgt automatisch je nach Verbrauch und Größe der zu behandelnden Oberfläche. Die Behandlung wird basierend auf den ausgegebenen Kubikmetern berechnet. Bei jeder Behandlung werden die relevanten Daten an das zentrale Portal weitergeleitet; die Ergebnisse sind jederzeit einsehbar und dokumentierbar.





Sicherheit am Arbeitsplatz:

Durch eine innovative, integrierte IT-Management-Plattform und einer effektiven wie intuitiven Technologie führt das System eine Desinfektion durch Aerosolisierung aus: Dadurch wird die Raumluft gereinigt, desinfiziert und desodoriert, Objekte und Oberflächen dekontaminiert und zu über 99% keimfrei gemacht.



Zertifizierte Sicherheit:

•

Übertragungssystem GPRS/GPS

•

1 Kanister (à 5 Liter) der Desinfektionsformulierung deckt ca. 5.000 m³ Raumvolumen ab.

•

Das Microdefender-System ist innovatives, patentiertes System zur Verringerung der mikrobiellen und pathogenen Belastung eines Raumes an. Die Verwendung des Atomisierungsgeräts ermöglicht eine mikronisierte Zerstäubung spezifischer desinfizierender Wirkstoffe. Das Ergebnis ist ein nachhaltiges Hygiene-Management auf nahezu allen Oberflächen.Als Service-Dienstleistung besteht die Möglichkeit, dass das Microdefender-System durch ausgebildetes Fachpersonal der Firma HYGAN durchgeführt wird. Das Gerät muss somit weder gekauft noch angemietet werden; Ausgebildetes Fachpersonal von Hygan führt vor Ort die Desinfektion durch. Abschließend werden dem Kunden die Anwendungsprotokolle und Zertifikate übermittelt.HYGAN bietet zudem das System zum Verkauf und zum Verleih an. Im Preis inbegriffen ist die kompetente Beratung und Einschulung durch Mitarbeiter der Firma HYGAN. Dadurch sind die für die Desinfektion zuständigen Mitarbeiter eines Betriebes in der Lage, das Gerät vor Ort selbst anzuwenden. Jedes Gerät wird je nach Art der zu behandelnden Umgebungen sowie der mikrobiologisch-qualitativen Ziele, die es zu erreichen gilt, eingesetzt.Das Microdefender-System kommt aus dem medizinischen Bereich und ist vielseitig einsetzbar: