Das natürliche Extra für’s Wohnzimmer

Die Rede ist von praktischen Couch- und Beistelltischen, die mit raffiniertem Design Schwung in Ihr Zuhause bringen. Und die vielseitigen Modelle von TEAM 7 sorgen dabei auch noch für die Extraportion Naturholz in den eigenen vier Wänden.





Rechteckig, quadratisch, rund, oval oder dreieckig: Mit zahlreichen Modellen in verschiedenen Größen, unterschiedlichen Holzarten und Glasfarben bietet TEAM 7 viele Möglichkeiten auf der Suche nach dem perfekten Couchtisch.Als reine Abstellfläche gibt sich der moderne Couchtisch jedoch längst nicht mehr zufrieden. Raffinierte Zusatzfunktionen, wie eine stufenlose Höhenverstellung, machen etwa den lift Couchtisch zum perfekten Begleiter durch den Tag. Er überzeugt als stilvoller Couchtisch ebenso wie als Tisch für den kleinen Lunch oder den Nachmittagskaffee. lift lässt sich nämlich bis auf Esstischhöhe ausfahren und passt sich so den jeweiligen Bedürfnissen flexibel an. Wer es noch komfortabler will, kann sich auch noch mit einer optionalen, elektrischen Höhenverstellung verwöhnen.So unterschiedlich die einzelnen TEAM 7 Couchtische auch sind, haben sie doch eines gemeinsam: Faszinierendes Design und handwerkliche Details, die die meisterhafte Verarbeitung des edlen Naturholzes unterstreichen, sorgen für das gewisse Extra in jedem Wohnzimmer.Eine pfiffige Ergänzung bzw. Alternative zum Couchtisch sind kleine, vielseitige TEAM 7 Beistelltische . Sie lockern das Wohnbild auf, können einzeln, zu zweit oder in Gruppen arrangiert werden und bieten dabei praktische, zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Mit ihrer Formgebung, Funktionalität und Mobilität sind sie in allen Wohnbereichen zuhause. Ob als Couchtisch, als Ablage in der Diele oder als Nachtkästchen: Leicht und mobil folgen Ihnen Beistelltische überall hin.Ein wahres Smartobject unter den Beistelltischen ist sidekick von TEAM 7. Er verbindet spielerisch Design und Funktionalität. Je nach Aufstellart dient sidekick als praktischer Couchtisch oder als raffinierter Beistelltisch. Der Funktionswechsel erfolgt durch einfaches Kippen. Und auch hi! lässt die Raffinesse von TEAM 7 erkennen. Sein zentrales Designelement ist zugleich Ausgangspunkt für unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten. Eine elegante Lederschlaufe kann hier als praktischer Griff befestigt werden. Kommt hi! im Vorzimmer zum Einsatz, ist der dazugehörende Schuhlöffel stets griffbereit. Und in Kombination mit einer LED-Leuchte sorgt hi! immer für das richtige Licht zum Lesen – im Wohn- und auch im Schlafzimmer.Weitere Infos hier

