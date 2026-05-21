Ein zentrales Element der Planung war die Einführung einer „zweiten Haut“ aus mikroperforiertem Trapezblech. Dieses Profil bildet sowohl technisch als auch gestalterisch das Herzstück des Projekts: Es vereint hohe strukturelle Stabilität mit großer architektonischer Flexibilität.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311795_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Seine Geometrie eignet sich ideal für leistungsfähige Fassadenverkleidungen, während die Mikroperforierung zusätzliche gestalterische Möglichkeiten eröffnet und gezielte Transparenzeffekte ermöglicht. Die Fassade wird zu einer dynamischen Oberfläche, die mit dem natürlichen Licht in Wechselwirkung tritt: Schatten und Reflexionen verändern im Tagesverlauf kontinuierlich das Erscheinungsbild des Gebäudes und verleihen ihm Tiefe, Bewegung und Lebendigkeit. Zugleich verbessert die Mikroperforierung die Belüftung sowie den Sonnenschutz und trägt damit wesentlich zur funktionalen Leistungsfähigkeit der Gebäudehülle bei.<BR \/><BR \/><b>Arbeiten vor Ort<\/b><BR \/><embed id="dtext86-74710213_gallery" \/><BR \/><BR \/>„Im Zuge der Sanierung haben wir auch das gesamte Innenraumkonzept neu gedacht. Entstanden ist ein zeitgemäßes Unternehmensumfeld mit modernen Büros, einer Mensa, informellen Begegnungszonen, Showrooms sowie vielseitig nutzbaren Veranstaltungsflächen“, erklärt <b>CEO Andreas Koler<\/b>. <BR \/>Die komplette Sanierung wurde vom <b>Architekturbüro COKO<\/b> geplant und begleitet, während die Ausführung der Arbeiten vor Ort von der <b>Prennwerk GmbH<\/b> übernommen wurde.<BR \/><BR \/><b>Abgeschlossene Sanierung<\/b><BR \/><embed id="dtext86-74709131_gallery" \/>