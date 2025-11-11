<b>Architektur, die verbindet<\/b><BR \/>Auf 1.550 Metern Höhe, zwischen Skipisten und Wanderwegen am Fuße des Latemar- und Rosengartenmassivs, ist das <b>Sporthotel Obereggen<\/b> seit über 50 Jahren eine feste Größe in der Südtiroler Hotellandschaft. Die behutsame Weiterentwicklung des Hauses vereint Tradition und Moderne: Neben einem neuen Panorama-Schwimmbad und großzügigen Wellnessbereichen prägt vor allem die architektonische Transformation das neue Erscheinungsbild.<BR \/><BR \/>Architekt Fabio Giovanelli setzte bei der Sanierung und Erweiterung auf eine klare Leitidee: Sich vom klassischen Bergstil zu lösen, ohne die Verbindung zum Ort zu verlieren. Farben und Materialien wurden so gewählt, dass sie harmonisch mit der Landschaft und der lokalen Architektur interagieren. Das Ergebnis ist ein spannender Dialog zwischen Alt und Neu.<BR \/><BR \/><b>Zwei Bauphasen – ein stimmiges Gesamtbild<\/b><BR \/>Der erste Bauabschnitt begann 2020 mit der Aufstockung und Fassadenerneuerung des straßenseitigen Hauptgebäudes. Die Arbeiten erfolgten mit einem vorgefertigten Holzsystem von <b>Wolf Haus<\/b>, ergänzt durch Stahlelemente – und wurden in weniger als drei Monaten vor Ort umgesetzt. Auffällig sind die rhythmisch angeordneten Holzsäulen, die als tragende Elemente für die Balkonbrüstungen dienen und dem Gebäude Struktur und Charakter verleihen.<BR \/><BR \/>Der zweite Bauabschnitt, abgeschlossen Ende 2023, umfasst ein neues, höher gelegenes Gebäude. Es hebt sich stilistisch vom Bestand ab, tritt aber durch Form und Materialwahl in einen harmonischen Dialog mit ihm. Die bronzefarbenen PREFA Wandrauten verleihen dem Baukörper eine eigenständige Identität, die sich elegant in die Landschaft einfügt. Im Inneren entstand ein moderner Wellnessbereich mit spektakulärem Pool, Sonnendeck und weitem Blick über die Dolomiten.<BR \/><BR \/>Die tragende Struktur des Neubaus besteht aus Holz, lediglich Fundamentplatte und Aufzugsschacht wurden in Beton ausgeführt. Eine präzise Planung und sorgfältige Koordination aller Bauphasen sorgten für eine stabile, nachhaltige und ästhetisch überzeugende Umsetzung.<BR \/><BR \/><b>Ein neues Wahrzeichen in den Dolomiten<\/b><BR \/>Das Sporthotel Obereggen liegt in strategisch günstiger und panoramischer Lage. Schon bei der Anfahrt eröffnet sich dem Besucher ein eindrucksvoller Blick auf die neu gestalteten Fassaden. Der erste Bauabschnitt begann 2020 mit der Aufstockung und Fassadenerneuerung des Bestandsgebäudes. Die Arbeiten erfolgten mit einem vorgefertigten Holzsystem von Wolf Haus, ergänzt durch Stahlelemente – und wurden in weniger als drei Monaten vor Ort umgesetzt. Charakteristisch sind die massiven Holzsäulen, die dem Baukörper Rhythmus verleihen und als tragende Elemente für die Balkonbrüstungen dienen.<BR \/><BR \/>Der zweite Bauabschnitt, abgeschlossen Ende 2023, umfasst ein neues Gebäude oberhalb des Hauptbaus. Die kompakte Konstruktion hebt sich stilistisch deutlich ab, tritt jedoch durch Form und Materialwahl in einen harmonischen Dialog mit dem Bestand. Die bronzefarbenen PREFA Wandrauten verleihen dem Erweiterungsbau eine eigenständige Identität, die sich elegant in die Umgebung einfügt – ohne das Hauptgebäude zu dominieren oder mit dem Grün der Landschaft zu konkurrieren.<BR \/><BR \/>Im Inneren entstand ein moderner Wellnessbereich mit spektakulärem Pool auf der Terrasse, Sonnendeck und weitem Blick über die Dolomiten. Die tragende Struktur besteht aus Holz; lediglich Fundamentplatte und Aufzugsschacht wurden in Beton ausgeführt. Eine präzise Planung und sorgfältige Koordination aller Bauphasen sorgten für eine stabile, nachhaltige und ästhetisch überzeugende Umsetzung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234041_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Holz und Aluminium – eine perfekte Verbindung im Einklang mit der Natur<\/b><BR \/>Architekt Giovanelli entschied sich bewusst für Holz als Baustoff – nicht nur wegen der verkürzten Bauzeit durch Vorfertigung, sondern auch wegen seiner natürlichen Ästhetik und kulturellen Bedeutung. Holz fügt sich harmonisch in die Landschaft ein und verweist auf die jahrhundertealte Tradition handgefertigter Holzbauten in Südtirol. Es ist ein lebendiger, alltäglicher und in gewisser Weise „freundlicher“ Werkstoff.<BR \/><BR \/>„Die Zusammenarbeit mit Wolf Haus, einem Spezialisten für energieeffiziente Holzbauten, ermöglichte die Realisierung eines nachhaltigen Gebäudes“, erklärt Giovanelli. Die Konstruktion basiert auf einer stabilen Holzstruktur mit effizienter Dämmung aus Holzfaser, ergänzt durch eine Wärmepumpe und ein modernes Haustechniksystem. Ziel war es, den Energieverbrauch und die Umweltbelastung des neuen – erfahrungsgemäß energieintensiven – Wellnessbereichs zu minimieren.<BR \/><BR \/>Auch die Wahl der PREFA Wandrauten 29x29 trägt zur Nachhaltigkeit bei: Aluminium ist langlebig, vollständig recycelbar und bietet eine umweltfreundliche Lösung mit unbegrenzter Wiederverwendbarkeit.<BR \/><BR \/><BR \/><b>„Bronze“ streichelt die Dolomiten<\/b><BR \/>Die Entscheidung für die Wandrauten PREFA in Bronzefarbe war nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch. Die rautenförmigen Elemente, präzise verlegt vom erfahrenen Spengler Andreas Pichler (Firma Andreas Pichler Bauspengler), erzeugen einen schuppenartigen Effekt, der an Reptilienhaut erinnert – ein lebendiges Spiel aus Struktur und Licht. Die bronzefarbene Oberfläche reflektiert das Sonnenlicht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und verleiht dem Gebäude eine dynamische, fast skulpturale Präsenz. So entsteht ein architektonisches Statement, das sich harmonisch in die Natur einfügt und zugleich Aufmerksamkeit auf sich zieht – ganz ohne Lautstärke, allein durch seine Ausstrahlung.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234044_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>OBJEKT INFORMATIONEN<\/b><BR \/><b>Land:<\/b> Italien<BR \/><b>Ort:<\/b> Obereggen (BZ)<BR \/><b>Planer:<\/b> Arch. OBJEKT INFORMATIONEN
Land: Italien
Ort: Obereggen (BZ)
Planer: Arch. Fabio Giovanelli
Spengler Andreas Pichler Bauspengler
Material: Wandraute 29x29
Farbe: bronze
PREFA Fachberater: Chiara Santamaria, Reinhold Augschöll
Foto Credits: © PREFA / Giacomo Podetti PREFA ist Teil der Unternehmensgruppe des Industriellen Dr. Cornelius Grupp, die weltweit über 8.000 Mitarbeiter:innen in über 40 Produktionsstandorten beschäftigt.<BR \/><BR \/><b>PREFA Italien GmbH<\/b><BR \/><b>L. Negrelli Str. 25<\/b> – 39100 BOZEN<BR \/>T. +39 0471 068680 <BR \/> <a href="mailto:office.it@prefa.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">office.it@prefa.com <\/a> - <a href="https:\/\/www.prefa.it\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.prefa.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234053_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234056_image" \/><\/div>\r\n