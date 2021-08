Das neue Trailrunning–Event in Naturns: Der Alpenplus Ötzi Trailrun

Dass „Trailrunning“ - sprich der Berglauf - sich immer mehr zur neuen Trendsportart entwickelt, ist bereits die letzten Jahre zu beobachten. Wo sich sonst gemütlich Wanderer aufhalten, passiert es immer öfter, dass man von zügigen Bergläufern überholt wird.Einer von ihnen ist Daniel Jung; der in Naturns lebende Sportler konnte mittlerweile sogar sein Hobby zum Beruf machen. Seit einigen Jahren läuft er bei internationalen Rennen mit kämpft um die weltweit begehrten Podestplätze. So ist er auch als Ideen- und Taktgeber bei der Organisation des Trailrunning – Events in Naturns mit dabei.Beim Event gibt es zwei unterschiedliche Laufstrecken, welche vom Profi persönlich ausgewählt wurden. Die Teilnehmer können sich entscheiden zwischen dem „Sunny Mountain Trail“ und dem „Naturns Skyrace“. Der „Sunny Mountain Trail“ ist mit seinen 30 Kilometern und 2100 Höhenmetern der herausfordernde der Beiden. Von Naturns aus führt der Trail über den Panoramaweg nach Rabland, hoch bis zur Bergstation Giggelberg, über den Meraner Höhenweg zurück nach Unterstell und retour ins Zentrum von Naturns.Beim „Naturns Skyrace“ ist ca. die Hälfte der Strecke, also 15 Kilometer und 1200 Höhenmeter, zu bewältigen. Dieser Trail führt über den Weg Nr. 6, rechtsseitig neben der Seilbahn Unterstell hoch bis zum Meraner Höhenweg, von dort wieder zur Bergstation Unterstell, und dann zurück ins Zentrum von Naturns. Start der beiden Rennen ist im Zentrum von Naturns.Man kann seine Kräfte testen und die wunderschönen Aussichten über Naturns und seine Umgebung genießen. Wer also Lust hat, sich mit anderen zu messen und den Naturnser Sonnenberg mit dem ersten Trailrunning – Event einzuweihen kann sich noch bis zum 03. September unter www.oetzi-trairun.com oder über die Nachmeldung vor Ort bis 05. September anmelden. #rockthesunnymountainSTOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.

