Das Party-Wochenende deines Lebens

Mitspielen: So einfach geht's! Schicken Sie das Lösungswort des Rätsels, das in den „Dolomiten“ zu finden ist, mit Vor- und Nachnamen samt Wohnsitz bis spätestens 15. November 2023 mittels der „Dolomiten-Zett“-App ein und schon nehmen Sie an der Ziehung vom 17.11.2023 teil, welche unter Aufsicht eines Funktionärs der Handelskammer Bozen stattfinden wird.Erlebe den FC Bayern als VIP bei einem Heimspiel in der Allianz Arena und feiere über den Dächern Münchens mit Paulaner und einem Überraschungsgast. Das ist der Paulaner Fantraum mit Party-Garantie: Melde dich jetzt an! Mit Tickets erlebt ihr den FCB bei einem Heimspiel von besten Plätzen aus und stoßt mit Paulaner Hell auf den deutschen Rekordmeister an.Die „Dolomiten-Zett“-App kann kostenlos heruntergeladen werden. Bitte bestätigen Sie auch die AGB’s und den Privacy-Text, sonst kann das Losungswort nicht verschickt werden. Der Gewinner wird telefonisch oder per E-Mail benachrichtigt. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahre. Mitarbeiter der Athesia-Gruppe dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen.Play Store:Apple Store:Informationen zu den Fanträumen von Paulaner finden Sie auf dieser Seite: https://www.paulaner-fantraeume.de/