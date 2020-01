Das Pustertal im Zeichen der Langläufer

Am Samstag geht es für die vielen Skilangläufer im klassischen Stil von Toblach nach Cortina.





Das Rennen im klassischen Stil ist auch heuer Teil der Visma-Ski-Classics-Serie, einer Art Weltcup für Marathon-Spezialisten. Daher werden auch diesmal zahlreiche Top-Läufer in Toblach erwartet. Zudem gehen stets auch viele Hobbyathleten an den Start. Sie bilden das Herz der Veranstaltung.Am Sonntag geht es im freien Stil von Toblach nach Cortina. Der Startschuss erfolgt jeweils beim Militärgelände. Während es beim Klassik-Rennen 42 Kilometer zu bewältigen gilt, stehen beim Freistil-Rennen 32 Kilometer auf dem Programm.OK-Chef Herbert Santer vom Hotel Santer und sein Team sorgen seit jeher für einen reibungslosen Ablauf.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

