Das richtige Eigenheim erkennt man sofort: Es muss gleich das Interesse erwecken. Sparkasse Haus ist für Sie da.

Wir fragen um Rat, wir überlegen, wir ändern unsere Meinung, wir überdenken; aber am Ende, wenn die Immobilie die Richtige ist, verstehen wir es sofort, das gilt für den Seelenverwandten genauso. Natürlich geht es nur darum, sie zu finden. Aber ist es dann nur eine Frage des Glücks? Nicht wirklich.Das Leben ist die Kunst der Begegnungen, und zumindest, wenn es um denvon Liegenschaften geht - gibt es den Makler, der beim Schicksal ein gutes Wort einlegen kann und die Gelegenheit für Liebe auf den ersten Blick beeinflussen kann.und seit 2012 eine Beratung anbietet, so wie viele sie nur versprechen, aber so schwer zu finden ist.- erklärtPräsident der Sparkasse Haus -Die Immobilienagentur ist dabei, eine neue Dienstleistung für diejenigen anzubieten, die eine Immobilie in Sicherheit verkaufen oder kaufen wollen, aber dennoch bei den für denunterstützt werden wollen: Das Homebook ist ein echter Identitätsnachweis der Immobilie, der von der Sparkasse Haus mit Unterstützung von spezialisierten Fachleuten entwickelt wurde; jeder Kunde kann die baurechtliche und urbanistiche Prüfung seiner Immobilie, die Kataster- und Grundbuchsprüfung oder den Energieausweis kaufen, kann aber auch alle drei Dienstleistungen kaufen, um die notarielle Beurkundung bzw. den „Verkaufspass“ zu erhalten.Kurzum: Mit Sparkasse Haus ist der Verkauf und der Ankauf einer Immobile einfacher, was auch immer Sie vorhaben.Tel. 0471 1726520Piazza Walther, 27 | BZ

