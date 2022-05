Das sind Südtirols beliebteste Wellness-Tempel

Abschalten, genießen und einen exklusiven Wellness-Aufenthalt in einem der schönsten Day Spas Südtirols gewinnen. Diesen Aufruf ließen sich zahlreiche Südtiroler Wellnessliebhaber nicht ent-gehen und kürten über das Freizeitportal suedtirol.live und der „Dolomiten/Zett“-App die belieb-testen Day Spas Südtirols. In einer bis zum Schluss spannenden Wahl konnte sich das ANDREUS Golf & Spa Resort in St. Leonhard in Passeier mit 3.675 Stimmen vor dem Tratterhof Mountain Sky Hotel in Meransen mit 3.405 und dem Quellenhof Luxury Resort Passeier mit 3.171 Stimmen durchsetzen.„Wir freuen uns riesig, dass die Südtiroler Wellnessfreunde uns zum beliebtesten Wellnesshotel des Landes gewählt haben. Es bestätigt uns, weiterhin in Qualität und Gästeservice zu investieren. Vor allem sind wir unseren Mitarbeitern im Wellness- und im gesamten Hotelbereich dankbar“, freut sich Familie Fink vom ANDREUS Golf & Spa Resort.Begeisterung für die Auszeichnung gab es auch beim Quellenhof Luxury Resort Passeier: „Unser Dank gilt unserem großartigen Team und unseren lieben Gästen, die unser Angebot so honorieren,“ freut sich Familie Dorfer & Team.Überrascht vom starken Interesse an der Wahl mit 35.000 abgegebenen Stimmen sind auch die Organisatoren von First Avenue : „Das Ergebnis hat die Erwartungen bei weitem übertroffen und zeigt uns, dass Wellness bei Südtiroler Gästen längst mehr als nur ein Trend ist. Wir freuen uns für alle teilnehmenden Betriebe und möchten auf diesem Wege ganz besonders Familie Fink, Familie Gruber und Familie Dorfer von den Gewinnerbetrieben herzlich gratulieren“, so First Avenue Geschäftsführer Michael Hölzl.Freuen dürfen sich auch die Gewinner der 17 Day Spa-Gutscheine in einem der teilnehmenden Betriebe, die auf der Gewinnspielseite www.suedtirol.live/day-spa veröffentlicht sind. Eindrücke von der feierlichen Übergabe der Gewinnertrophäen bei den top-platzierten Wellness-Hotels finden sich auf STOL OnTour Abinea Dolomiti Romantic SPA Hotel * ANDREUS Golf & Spa Resort * Bio- & Wellnesshotel Pazeider * Caravan Park Sexten * Hotel Chalet Mirabell * Falkensteiner Hotel Kronplatz * Garberhof * Kronhotel Kronblick * La Maiena Meran Resort * Naturhotel Lüsnerhof * Quellenhof Luxury Resort Passeier * Hotel Rogen * Hotel Schneeberg - Family Resort & SPA * Hotel Therme Meran * Tratterhof Mountain Sky Hotel * Hotel Traube Post * Wiesenhof Garden Resort