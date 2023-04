Das Skigebiet Ratschings-Jaufen schließt seine Tore und lässt es zum Abschluss nochmal so richtig Krachen

Foto: © Ratschings Jaufen

INFOBOX SKIGEBIET ■ 20 flowige, breite, perfekt präparierte Pisten mit gesamt 28 Pistenkilometern ■ 8 moderne Seilbahnen ■ 8 Hütten für kulinarischen Hochgenuss mit vielfältigem Angebot ■ 2 Skischulen ■ Skimovie Rennstrecke ■ Funpark & Funslope ■ Rodelbahn mit 5 km Länge ■ Panorama-Winterwanderweg ■ Höhenloipe ■ Parkhaus, Skidepot, Skiservice, Rodelverleih direkt in der Talstation ■ Schneegarantie von Dezember bis April ■ Ausgezeichnet als „Geheimtipp führendes Skigebiet bis 30 Pistenkilometer“ ■ Skibus in der Ferienregion Sterzing-Ratschings ■ Skitourenaufstiegsspur im Wald

Das Skigebiet liegt direkt hinter dem Brenner und ist mit acht modernen Aufstiegsanlagen, 28 Pistenkilometern, 8 Skihütten, mit einem abwechslungsreichen und qualitativ hochwertigen kulinarischen Angebot, Funslope, Skimovie Rennstrecke, Rodelbahn, Panorama-Winterwanderweg und Höhenloipe ein absolut lohnendes Ziel. Auf leichte Erreichbarkeit und Komfort wird auch rund um die Talstation großer Wert gelegt mit Parkhaus, Skidepot, Skiservice und Rodelverleih. Ratschings-Jaufen schafft den Spagat, sowohl für aktive Wintersportler als auch für Menschen mit Ambitionen für genussvolle und entspannte Tage ein attraktives Programm zu bieten. Von einem führenden Skiportal gab es für die Qualitäten in Ratschings-Jaufen die Auszeichnung als „Geheimtipp weltweit führendes Skigebietbis30Pistenkilometer“.Ganz offensichtlich sind die Qualitäten von Ratschings-Jaufen so gefragt wie nie zuvor, hat sich vor allem die Strategie bewährt auf Qualität und Nachhaltigkeit zu setzen. Vor dem Hintergrund, dass die Ansprüche und Erwartungen der Menschen an das Thema Wintersport und speziell Skifahren sich spürbar gewandelt haben, dass nicht mehr Größe ein Hauptkriterium ist, sondern Natürlichkeit und Naturerlebnisse, Qualität und erholsame Atmosphäre, unkomplizierte Erreichbarkeit und Ruhe, macht das Gebiet zu einer außergewöhnlich attraktiven Destination mit großem Zukunftspotenzial.Die Kombination aus leichter Erreichbarkeit mit idyllischer Lage in der Natur und überdurchschnittlicher Schneesicherheit, die Option sowohl gemütliche Pistenangebote als auch sportliche Optionen nützen zu können, die spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle. Ein besonderes Merkmal ist die Übersichtlichkeit. Von der Mittelstation überblickt man das baumfreie Gelände mit vier Seilbahnen und mehr als einem Dutzend Skipisten. Ein Punkt, den vor allem Familien mit Kindern und Gruppen sehr schätzen. Vor der Skihütte zu sitzen, sich mit Südtiroler Kulinarik zu verwöhnen und einen Blick über das Skigebiet zu haben, schafft einen tiefen Entspannungseffekt. Man ist mitten in der Natur, hat ein attraktives Angebot und viel Platz vor sich, kann tun, was man will, muss aber nicht. Das ist typisch Ratschings und so kann der Wintersport der Zukunft aussehen. Wow-Momente inklusive.