Das Trailrunning-Event in Südtirol: Der Alpenplus Ötzi Trailrun

Mit dem Frühling beginnt auch die Trailrun-Saison und der Alpenplus Ötzi Trailrun eröffnet diese am Naturnser Sonnenberg. Bereits zum zweiten Mal kann das Event stattfinden. Schon die Premierenauflage im September 2021 war ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Hobbyläufer und Top-Athleten an.Dass „Trailrunning“ sich immer mehr zur neuen Trendsportart entwickelt, konnte man bereits in den letzten Jahren beobachten.Die Strecken wurden vom Profi Daniel Jung persönlich ausgewählt. Der in Naturns lebende Sportler konnte mittlerweile sein Hobby zum Beruf machen. Seit einigen Jahren läuft er bei internationalen Rennen mit kämpft um die weltweit begehrten Podestplätze. So ist er auch als Ideen- und Taktgeber bei der Organisation des Trailrunning – Events in Naturns mit dabei.Zwei unterschiedliche Laufstrecken stehen den Teilnehmer zur Auswahl, sie können sich zwischen dem „Sunny Mountain Trail“ mit 30 Kilometern und 2100 Höhenmetern und dem „Naturns Skyrace“ mit 15 Kilometern und 1200 Höhenmetern entscheiden. Start und Ziel der beiden Rennen ist im Zentrum von Naturns.Heuer gibt es zu der Siegerehrung und den Preisen noch ein anderes „Goodie“ für die Läufer: Punkte für die ITRA und UTMB Läufe! Daher erwarten die Organisatoren begeisterte Elite-Athleten sowie motivierte Hobby-Läufer an der Startlinie.Das Organisationsteam freut sich über zahlreiche Teilnehmer sowie Zuschauer und eine gute Stimmung in Naturns. Neben dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gibt es auch passend zu dem Event ein einige Marktstände im Start/Ziel-Bereich. Für die Verpflegung ist natürlich bestens gesorgt.Anmeldungen und weitere Infos finden unter www.oetzi-trailrun.com Einblicke in das Event und die Vorbereitungen auf Facebook Alpenplus Ötzi Trailrun und im Instagram unter alpenplus_oetzi_trailrun STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.