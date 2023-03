Das Trailrunning-Event in Südtirol: Der Alpenplus Ötzi Trailrun Naturns

Foto: © Marseiler Jonas

Mit dem Frühling beginnt auch die Trailrun-Saison! Mit seinen vielfältigen Strecken hat es sich Naturns auf die Fahne geschrieben, jährlich die Trailrun-Rennsaison zu eröffnen! Bereits zum 3.Mal wird am 1. April der Alpenplus Ötzi Trailrun am Naturnser Sonnenberg ausgetragen.Daniel Jung, Ideen- und Taktgeber des Laufs, freut sich auch dieses Jahr wieder darauf, Hobby- und Profiläufer in Naturns begrüßen zu dürfen. Die bekannten Strecken des „Skyrace“ mit 15 Kilometern und knapp 1200 Höhenmetern und des „Sunny Mountain Trail“, der sich über 30 Kilometern und 2.100 Höhenmetern erstreckt, werden bei dieser Ausgabe um einen Bewerb erweitert: beim „Just for fun“ - Lauf können auch Läufer ab 18 Jahren mitmachen, die sich der Skyrace-Strecke gewachsen fühlen – ohne ärztliches Attest!Das Organisationsteam freut sich auf spannende Läufe, zahlreiche Zuschauer und eine gute Stimmung in Naturns. Neben dem Wochenmarkt auf dem Rathausplatz gibt es passend zu dem Event eine Expo-Area im Start/Ziel-Bereich. Auch für Verpflegung ist natürlich gesorgt!Anmeldungen können auf der Website www.oetzi-trailrun.com gemacht werden, hier finden Sie auch das detaillierte Programm und alle Infos zum Event.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.