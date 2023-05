Das Water Light Festival © powered by Durst steht in den Startlöchern

werden int und48 Licht-Kunst-Installationen erlebbar und sichtbar sein. Wer schon einmal ein Lichtfestival besucht hat, weiß, dass das Licht das Stadtbild auf überraschende Weise in Szene setzt und mit Farben, Bewegungen und gelegentlich auch mit Klangerlebnissen experimentiert.„Unser Ziel ist es durch die Kunst Besucher*innen aus Nah und Fern zu sensibilisieren. Künstlerinnen und Künstler wurden von uns genau nach den Vorgaben des Festivals ausgesucht und eingeladen. Das respektvolle Bewusstsein um die Natur und der nachhaltige Umgang mit der Ressource Wasser stehen dabei im Mittelpunkt“, so Werner Zanotti, Gründer des Water Light Festivals, „aber auch wir machen unsere Hausaufgaben und haben das Ziel innerhalb 2024 energieneutral zu sein“. Die Verwendung von Energie aus 100% erneuerbaren Quellen dank des Lieferpartners Stadtwerke Brixen AG und Alperia für Neustift und Franzensfeste, der Einsatz von umweltfreundlichen Produkten sowie digitale Werbekampagnen sind nur einige der Kriterien, die das Brixen Water Light Festival © erfüllen muss, um wiederum die Zertifizierung als Green Event zu erlangen. Bei der Organisation des Festivals wurden Südtiroler Biologen, die Umweltgruppe Eisacktal sowie Climate Action mit ins Boot geholt.In Zusammenarbeit mit dem(Museum für Moderne Kunst) werden außerdem mehrere Lichtinstallationen in derausgestellt. Die Kunstwerke werden in einen neuen Kontext gestellt, beziehen einzeln Stellung und erzeugen gemeinsam eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Thematik Wasser und Licht.Daswird das, ein internationales Ausstellungsprogramm mit 10 Lichtkunstinstallationen verschiedener Generationen von Künstler*innen beherbergen. Ebenso hier findet derstatt mit einer Reihe von Vorträgen, Diskussionen und Arbeitsgruppen.Alle Infos unter www.waterlight.it