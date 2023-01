Day & Night: Ein Plakat – zwei Botschaften

Aufsehen erregen:

Individuelles Budget: Dein Budget ist begrenzt, du möchtest aber trotzdem an hochwertigen Standorten werben? Dank des Digitaldrucks kannst du ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei uns buchen .



Was steckt eigentlich hinter dem Day & Night Citylight Poster?

Strahlende Farben und aufregende Effekte, die im Dunkeln erst richtig zur Geltung kommen – das ist die Magie der Poster. Das Poster wird auf der Vorder- und Rückseite jeweils mit einem eigenen Motiv bedruckt. Tagsüber ist das rückseitige Motiv durch die natürliche Beleuchtung nicht sichtbar, erst beim Einsetzen der Dunkelheit werden beide Motive durch die Hinterleuchtung miteinander kombiniert und präsentieren sich so in einem ganz neuen Licht.



Kreativität pur bei der Gestaltung

Bei der Gestaltung deines Day & Night Citylight Posters kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Dennoch sind einige Dinge zu beachten:



1.

Kontrast mit Harmonie

Beide Motive sollten einen hohen Kontrast aufweisen, um sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar zu sein. Sie sollten jedoch eine gewisse Kontinuität aufweisen und miteinander harmonieren, um eine gute Werbewirkung zu erzielen. z.B. der gleiche Schriftzug, Farbschema, Layout etc.



2.

Zwei Motive vereint

Damit die Day & Night Citylight Poster ihre ganze Wirkung zeigen können, sollte das Tag-Motiv mit weißen oder sehr hellen Farben gestaltet werden. Beim Nacht-Motiv könnt ihr dann mit auffälligen Farben spielen – aber immer die Regeln der Farbenlehre im Hinterkopf behalten.

Bei Tag kann das Tag-Motiv auch als ein eigenständiges Plakat genutzt werden. Nachts ist jedoch immer nur eine Kombination aus Tag- und Nacht-Motiv zu sehen. Die ganze Botschaft kommt dann erst richtig zur Geltung.



3.

Vorher Testen nicht vergessen

Es ist wichtig, sowohl das Tag-Motiv als auch das Nacht-Motiv zu testen, um sicherzustellen, dass beide Motive gut sichtbar sind und die gewünschte Werbewirkung erzielt wird.



Vom großen Potential der Day & Night Citylight Poster ist auch der Geschäftsführer der Druckerei Imagink Andrea Capello überzeugt: “Für uns bei Imagink ist eine Werbefläche ein leeres Blatt Papier, auf dem wir unserer Fantasie freien Lauf lassen können. Unser Konzept ist es zu faszinieren, zu überraschen und zu verblüffen. Bei unserer Day & Night Kampagne, mit First Avenues Flächen und unserer Technologie, ist uns das sicherlich gelungen.“





Lass auch deine Plakate erleuchten und schaffe Neugierde bei deinen Kund:innen! Für die Planung und Gestaltung kontaktiere unser Team !







