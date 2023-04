Gewinne deinen nächsten Traumurlaub

https://77180.hc-apps.de/app/view/contest/77180?d=true&tab=overview

Reiseerinnerungen sind etwas ganz Besonderes und können uns ein Leben lang begleiten. Bei SkyAlps wissen wir das und deshalb haben wir gemeinsam mit First Avenue eine Gewinnaktion der besonderen Art für dich ins Leben gerufen. Alles, was du tun musst, ist uns dein bestes Reisefoto mit SkyAlps zu schicken. Egal, ob du am Strand entspannst, eine Stadt voller Abenteuer erkundest oder einfach nur eine wohlverdiente Auszeit genießt - teile deinen besonderen SkyAlps Moment mit uns und gewinne Fluggutscheine im Gesamtwert von 5.000 Euro.Die Teilnahme ist denkbar einfach. Lade dein Foto hoch und füge eine kurze Beschreibung hinzu. Danach kannst du dein Bild dem Voting stellen und deine Freunde, Familie und Social-Kontakte dazu aufrufen, für dich zu stimmen. Das Foto mit den meisten Stimmen gewinnt!Das Hochladen deines Fotos ist bis zum 8. Mai möglich. Bitte beachte, dass dein Hauptwohnsitz in Italien und dein Bild einen klaren Bezug zu SkyAlps haben muss. Mehrere Bilder unter demselben Account werden nicht veröffentlicht.Wir freuen uns jetzt schon, deine Reisefotos zu sehen und dir die Chance zu geben, deinen nächsten Urlaub mit einem Fluggutschein von SkyAlps zu gewinnen. Viel Glück!Das vollständige Gewinnspiel-Reglement ist am Sitz von First Avenue GmbH in der Voltastraße 10 – 39100 Bozen hinterlegt und einsehbar. Für die Teilnahme gelten die AGB und Datenschutzbestimmungen der First Avenue GmbH.