Dein Können ist gefragt – Handwerk hat Zukunft

Du erhältst theoretische und praktische Grundkenntnisse in folgenden Bereichen und kannst dich nachher genauer orientieren:• Informatik und Elektrotechnik• Elektrotechnik und Metall• Holz und Bau• Friseure und SchönheitspflegeEin Jahr, in dem du deine spezifischen Kenntnisse in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Wartung und Instandhaltung, oder Energie und Gebäudeautomation vertiefst und ergänzt.Du erhältst neben einer guten Allgemeinbildung in dieser dreijährigen Ausbildung solide Fachkenntnisse der jeweiligen Branche und machst ein Betriebspraktikum während des Schuljahres.Für Elektrotechnik: ­­Gebäude- und InfrastrukturtechnikAufbau, Funktion, Überwachung, Steuerung und Sicherung von elektronischen Anlagen.Für MechatronikPlanung, Aufbau, Montage, Steuerung und Kontrolle mechatronischer Systeme und Arbeitsabläufe.Für InformatikProfessioneller Umgang mit Computern, Hard- und Software, Programmierungen, Installierungen und Wartungen.Wenn du eine vierjährige Berufsfachschule oder Lehre abgeschlossen und die Aufnahmeprüfung bestanden hast, kannst du das 5. Jahr zur Vorbereitung auf die staatliche Abschlussprüfung besuchen.Schulbesuch entweder einmal wöchentlich für:Friseure*innen, Elektrotechniker*innen, Kältetechniker*innen, Tischler*innen, Heizungs- Lüftungs- und Sanitärtechniker*innen... oder im Blockunterricht für:KFZ-Mechatroniker*innen, Karosserietechniker*innen, Schlosser*innen, Schmied*innen, Werkzeugmacher*innen, Maschinenbaumechaniker*innenLandesberufsschule für Handwerk und IndustrieRomstraße 20 | 39100 BozenTel. 0471/540700 | www.berufsschule.bz 22. Jänner 2022Anmeldung:Tel. 0471/540719

