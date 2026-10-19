Gemeinsam mit Aktionspartner Brimi startet First Avenue die vierte Runde der Wahl zu Südtirols beliebtesten Pizzerien. Ob neapolitanische Pizza, dünner Boden oder neue Kombinationen auf dem Teller: Du entscheidest mit, welche Lokale in diesem Jahr die First20-Auszeichnung erhalten.<BR \/><BR \/><b>Abstimmen & gewinnen: Unterstütze deine Lieblingspizzeria<\/b><BR \/><BR \/>Du kennst eine Pizzeria, die für dich bei jedem Besuch punktet? Gib ihr deine Stimme! Bis einschließlich 8. November 2026 kannst du täglich abstimmen und deinen Favoriten im Rennen um den Titel „Beliebteste Pizzeria Südtirols“ unterstützen.<BR \/><BR \/>Für dich gibt es ebenfalls etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir <b>20 Brimi-Geschenkboxen im Wert von je 36 Euro<\/b>. Die Boxen enthalten eine Auswahl an Brimi-Produkten – zum Selbergenießen oder Verschenken.<BR \/><BR \/><b>So einfach geht’s:<\/b><BR \/><BR \/>1. <b>Lieblingspizzeria wählen:<\/b> Stimme vom 19. Oktober bis zum 8. November täglich für deinen Favoriten ab.<BR \/>2. <b>Gewinnchance nutzen:<\/b> Mit etwas Glück gewinnst du eine der 20 Brimi-Geschenkboxen.<BR \/>3. <b>Ergebnis entdecken:<\/b> Nach Ende der Wahl erfährst du, welche Pizzerien die meisten Stimmen erhalten haben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/magazin\/lifestyle-t905020094\/first20-sudtirols-beliebteste-pizzerien-2026-art275" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Jetzt abstimmen & gewinnen!<\/a><BR \/><BR \/><b>Über First20: Deine Empfehlung wird zur Auszeichnung<\/b><BR \/><BR \/>First20 ist eine Branchenauszeichnung von First Avenue, die gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportale Südtirols vergeben wird. In offenen Publikumswahlen entscheidest du mit, welche Betriebe, Vereine und Dienstleister die Auszeichnung erhalten. Damit machst du deine Lieblingsorte für andere sichtbar.<BR \/><BR \/><b>Aktionspartner Brimi: Südtiroler Milch trifft italienische Käsetradition<\/b><BR \/><BR \/>Brimi verarbeitet die Milch Südtiroler Bergbauern zu Mozzarella und weiteren Käsespezialitäten. Als Aktionspartner begleitet der Milchhof Brixen die First20 Pizzerienwahl auch in diesem Jahr.<BR \/><BR \/><b>Zeig uns, wo deine Lieblingspizza auf den Tisch kommt:<\/b> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/magazin\/lifestyle-t905020094\/first20-sudtirols-beliebteste-pizzerien-2026-art275" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Stimme ab und unterstütze deine Pizzeria!<\/a>