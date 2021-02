Dem Partner zuHÖREN!

Viele Menschen bemerken leichte Hörminderungen anfangs kaum, denn sie glauben, ihre Schwierigkeiten beim Sprachverstehen liegen an der undeutlichen oder leisen Aussprache ihrer Gesprächspartner. Auch für Konzentrationsprobleme und für die vorzeitige Ermüdung durch die übermäßige Höranstrengung finden sie keine konkreten Erklärungen. Hörminderungen treten fast immer schleichend auf. Dadurch gewöhnt man sich an das immer schlechtere Hören und geht von Zeit zu Zeit unbewusst zwischenmenschlichen Kommunikationen aus dem Weg. Um dies zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern, hat die Hörakustik individuelle und wirkungsvolle Lösungen. Der erste Schritt ist ein Hörtest beim Akustiker, um rechtzeitig etwas gegen einen Hörverlust unternehmen zu können.Rechtzeitig erkannte Hörminderungen lassen sich individuell sehr effektiv mit Hörgeräten ausgleichen. Modernste Hörlösungen lassen sich durch Bluetooth direkt und einfach mit Ihrem Smartphone oder Fernsehe verbinden und werden so zu „Kopfhörern“. Somit verpassen Sie nie wieder ein Wort!Die Mitarbeiter vongarantieren beste Beratung bei der Wahl von hochwertigen, kaum sichtbaren Hörhilfen mit natürlichem Klang. Anschließend besteht die Möglichkeit, die neuesten Hörhilfen einen Monat lang kostenlos zu testen – in einem der zwei Geschäfte in Bozen, einer der über 30 Servicestellen in ganz Südtirol oder auf Wunsch auch gerne bei Ihnen zu Hause!

