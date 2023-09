Mit der „Zett“ in den größten Wellnessbereich Südtirols

Die Dolce Vita Hotels laden Sie ein, Ihre Wellnessauszeit mit einer ordentlichen Portion Entspannung und mediterranem Flair zu verbringen. Hier können Sie sich vom Alltag befreien und das Leben in vollen Zügen genießen – dolce vita eben. Lassen Sie sich von der herzlichen Gastfreundschaft, der atemberaubenden Natur und dem umfangreichen Wellnessangebot verzaubern.Die Dolce Vita Hotels im Meraner Land bieten dank Hotelhopping nach Herzenslust das größte Wellnessangebot Südtirols, das garantiert keine Wünsche offenlässt. Denn wer ein Dolce Vita Hotel bucht, taucht in die Welt der Entspannung aller 5 Dolce Vita Hotels ein. Genießen Sie insgesamt 5 neue Sky Spas, 32 Saunas, 38 beheizten In- und Outdoor-Pools und 28 Ruheräume. Mehr Wellnessgenuss im Herbst geht nicht.Jedes Dolce Vita Hotels ist ein Spezialist mit besonderem Schwerpunkt, egal ob ein romantischer Urlaub zu zweit im Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort für Erwachsene ab 16 Jahre, ein Urlaub mit der ganzen Familie im Feldhof Dolce Vita Resort oder eine Wellnessauszeit mit sportlichen Highlights im Lindenhof Pure Luxury & Spa Dolce Vita Resort. Sportbegeistere und Bike-Fans kommen im Dolce Vita Hotel Jagdhof auf Ihre Kosten und wer auf der Suche nach Entspannung im Grünen ist, findet im Alpiana Green Luxury Dolce Vita Hotel sein Urlaubszuhause auf Zeit.Weitere Informationen finden Sie unter www.dolcevitahotels.com.