Die Leserinnen und Leser finden unter anderem Beiträge zu Raumakustik, zur Wohnreform 2025, zur neuen Baukommission, zur Photovoltaik-Förderung sowie zu Steuerabsetzbeträgen für Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Weitere Schwerpunkte sind moderne Heizsysteme, die EU-Gebäudeenergierichtlinie, energieeffiziente Fenster, das Bauen mit Holz und zeitgemäße Lösungen für Garagentore.<BR \/><BR \/>Ergänzt wird die Jubiläumsausgabe durch einen interessanten Fachbeitrag zum Thema „<b>Strafen für Einbruch<\/b>“, der die rechtlichen Folgen von Einbruchsdelikten verständlich und praxisnah erläutert.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75780095_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Der BAUFUCHS 2027 richtet sich an Bauherrinnen und Bauherren, Eigentümer, Planer, Handwerksbetriebe sowie an alle, die sich für nachhaltiges Bauen, modernes Wohnen und aktuelle gesetzliche Entwicklungen interessieren.<BR \/><BR \/>Der BAUFUCHS 2027 ist kostenlos <b>in allen Gemeindebauämtern Südtirols, bei den Raiffeisenkassen, der Südtiroler Volksbank und der Sparkasse sowie bei allen Partnerbetrieben<\/b> erhältlich.<BR \/><BR \/><b>Weitere Informationen:<\/b> <a href="https:\/\/www.baufuchs.com\/?utm_source=chatgpt.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">baufuchs.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="Y7d8sXgm"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343904_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343709_image" \/><\/div>