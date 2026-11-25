<b>Ein Bestseller startet in die elektrische Zukunft<\/b><BR \/><BR \/>Seit Jahren zählt der Mercedes-Benz GLA zu den beliebtesten Kompakt-SUVs im Premium Segment. Sein sportliches Design, seine Vielseitigkeit und sein hoher Fahrkomfort haben ihn zu einem echten Bestseller gemacht. Jetzt schlägt Mercedes-Benz ein neues Kapitel auf.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Besonders spannend ist der Schritt in die Elektromobilität.<\/b><BR \/><BR \/>Erstmals ist der <a href="https:\/\/www.autoindustriale.com\/de\/brands\/mercedes-benz\/gla-eq?utm_source=stol&utm_medium=print&utm_campaign=mercedes_awareness_gla_2026-11" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">GLA auch als vollelektrische Variante<\/a> erhältlich und verbindet damit die bewährten Qualitäten des beliebten SUV mit innovativen Technologien und einem völlig neuen Fahrerlebnis.<BR \/><BR \/>Mit einer Reichweite von bis zu 657 Kilometern nach WLTP zeigt der neue vollelektrische GLA, wie alltagstauglich moderne Elektromobilität geworden ist. Wer weiterhin auf einen klassischen Antrieb setzt, findet mit dem neuen GLA auch die passende Lösung: Neben der vollelektrischen Variante wird das Modell auch mit modernen Hybrid-Motoren angeboten. Für beide Antriebe ist zudem der bewährte Allradantrieb 4MATIC erhältlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388013_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Drei Tage, zwei Standorte – eine besondere Premiere<\/b><BR \/><BR \/>Wer den neuen Mercedes-Benz GLA aus nächster Nähe entdecken möchte, hat dazu Ende November in Bozen und Trient die Gelegenheit.<BR \/><BR \/>Den Auftakt bildet die <a href="https:\/\/www.autoindustriale.com\/de\/company\/news\/premiere-gla-eq-bozen-trient?utm_source=stol&utm_medium=print&utm_campaign=mercedes_awareness_gla_2026-11" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">OpenNight am Freitag, 27. November, ab 17 Uhr<\/a>. Bei einem Aperitif und kulinarischen Köstlichkeiten können Besucher den neuen GLA erstmals in entspannter Atmosphäre kennenlernen.<BR \/><BR \/>Am <b>Samstag, 28. und Sonntag, 29. November<\/b> geht die Premiere mit dem OpenWeekend weiter.<BR \/><BR \/><b>Auf der Suche nach einem sofort verfügbaren GLA?<\/b> Alle <a href="https:\/\/www.autoindustriale.com\/de\/fahrzeuge?brands=Mercedes&models=GLA&utm_source=stol&utm_medium=print&utm_campaign=mercedes_awareness_gla_2026-11" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Angebote findest du hier.<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388016_image" \/><\/div>