„Der Brennerweg“: Ausstellung in Trient anlässlich 50 Jahre A22

Foto: © Autostrada del Brennero

Die Geschichte der Brennerautobahn, deren Grundstein dank der Beharrlichkeit der lokalen Körperschaften in den angrenzenden Gebieten trotz der zögerlichen Haltung der zentralen Regierung im Jahr 1964 gesetzt wurde, stellt jedoch nur einen Teil der Ausstellung dar, die an einem symbolträchtigen Ort stattfindet: der Galleria bianca im Stadtteil Piedicastello in Trient, einem stillgelegten Straßentunnel, der 2008 in einen Ausstellungsraum verwandelt wurde. Aus historischer Sicht ermöglicht es die Ausstellung – an der auch die Stiftung Ing. Lino Gentilini mitgewirkt hat – zu verstehen, inwiefern diese große Infrastruktur als ein echter Wachstumsmotor für Südtirol und für das Trentino gewirkt hat. Die Geschichte der A22, die Nord- und Südeuropa mit einem schnellen und sicheren Korridor verbunden hat, stellt also einen bedeutenden Knotenpunkt einer jahrtausendalten Geschichte dar, in deren Lauf der Brennerpass ein strategischer Ort für zahlreiche Völker darstellte, von den Etruskern über die Römer bis ins Mittelalter.Das ist aber noch nicht alles. In den vier großen Abschnitten der Ausstellung (Infrastruktur, Verkehr, Gesellschaft und Grüner Korridor) finden die Vergangenheit und die Gegenwart ihren Platz neben der Zukunft und den herausfordernden Projekten der Autobahngesellschaft. Während die Schautafeln die fortschrittlichen Techniken für die Instandhaltung und die modernsten technischen Lösungen beschreiben, die im Laufe der Zeit angewandt wurden, versetzen Beispiele von Kernbohrungen oder Glasbehälter mit salzhaltigen Taumitteln die Besucher auf die Straße. Ein LED-Prisma zeigt dann die drei Wege in die Zukunft: ökologischer Wandel, Digitalisierung und Intermodalität sind die Säulen, um die sich eine Entwicklung der Brennerachse in den ersten Grünen Korridor Europas dreht.