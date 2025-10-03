Drei Tage lang steht die Vielfalt des Südtiroler Brothandwerks im Mittelpunkt. 14 Betriebe bieten an ihren Marktständen Produkte mit dem Qualitätszeichen Südtirol an – darunter das Vinschger Paarl, das Puschtra Breatl oder leckerer Apfelstrudel. Im Fokus steht heuer besonders das Thema regionales Getreide: Mit dem „Regiolaib“ wird ein Brot vorgestellt, das zu mindestens 75% aus Korn besteht, in Südtirol angebaut und verarbeitet wurde.<BR \/><BR \/>Folgende Bäckereien und Konditoreien sind 2025 mit dabei: Fritz und Felix, Gasser Brothers & Co, Konditorei Bäckerei Erb, Konditorei T. Heiss, Bäckerei Alberti, Ultner Brot, Profanter Natur-Backstube, Bäckerei Schuster, Konditorei Klemens, Bäckerei Pardeller, Bäckerei Plazotta, Café Konditorei Eisdiele Pupp, Bäckerei Harrasser und Bäckerei Stampfl.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217298_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Begleitet wird das Marktgeschehen von einem Restaurantbereich mitten am Domplatz. Dort erwarten dich klassische Gerichte aus regionalen Zutaten – organisiert in Zusammenarbeit mit Brixen Tourismus. Für Kinder und Erwachsene gibt es kostenlose Brotbackkurse, bei denen traditionelle Verfahren vorgestellt werden.<BR \/><BR \/>Ergänzt wird das Angebot durch Stände mit Südtiroler Äpfeln, Honig, Speck und Wurstspezialitäten sowie Fruchtaufstriche.<BR \/><BR \/>Am Freitag um 10:00 werden im Rahmen der feierlichen Eröffnung zeremoniell Brotlaib und Apfelstrudel angeschnitten um den Markt einzuleiten.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217301_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Geöffnet ist der Markt am Freitag und Samstag von 9:30 bis 18:30 Uhr und am Sonntag von 10:30 bis 18:00 Uhr. Den Abschluss bildet die feierliche Erntedankmesse am Sonntag um 10:00 Uhr im Brixner Dom – mit musikalischer Begleitung durch den Domchor und Beteiligung der Bäcker:innen.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen findest du auf: <a href="https:\/\/www.suedtirol.info\/de\/de\/lp\/brotmarkt.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">brotmarkt.it <\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217304_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217529_image" \/><\/div>