Der Brunecker Christkindlmarkt − Bergweihnacht am Fuße des Kronplatz

Am Fuße des schneebedeckten Kronplatz, im Herzen der mittelalterlichen Altstadt mit ihren schönen Geschäften und einladenden Cafés, vermischen sich an diesen Tagen alte Weihnachtstradition und alpines Lebensgefühl.





[email protected]

Über 30 liebevoll geschmückte Hütten bieten am Graben, im Tschurtschenthaler Park und in der Oberstadt kunstvolle Geschenkideen und kulinarische Spezialitäten feil. Im Weihnachtsstadel zeigen Klöppler, Weber und Kerzenzieher alte Handwerkskunst. Bläsergruppen und Chöre verleihen der Adventsstimmung mit ihren besinnlichen Weisen einen festlichen Rahmen. Ein buntes Kinderprogramm an den Wochenenden sowie der legendäre Nikolausumzug am 6. Dezember bringen die Augen kleiner und großer Marktbesucher zum Leuchten.vom 28. November 2019 bis 06. Jänner 2020Mehr Infos unter www.bruneck.com Bruneck Kronplatz TourismusTel. 0474 555722

som