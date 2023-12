Der „Event Booster“ auf STOL macht dein Event zum sicheren Erfolg

Im Leistungsumfang enthalten sind:

Präsentation auf den führenden Newsportalen des Landes STOL und Südtirol News: Dein Event erhält eine prominente Platzierung in der EventBox auf der Startseite von STOL und Südtirol News und erreicht täglich 280.000 Leser.



•

Top-Ankündigung auf Südtirols größtem Kulturportal: Mit dem zusätzlichen Kulturpaket sicherst du dir eine Header-Position auf dem größten Kulturportal Südtirols kultur.bz.it , mit über 7.000 Abonnenten der größte Veranstaltungskalender Südtirols. Zusätzlich präsentieren wir dich auf suedtirol.live sowie in unserem Gäste-Infosystem TIPPTHEK .



•

Wirksamer Facebook-Post zum Start: Bereits am ersten Tag deines Events startest du mit einem wirkungsvollen Facebook-Post auf der STOL Fanpage mit 65.000 Follower, als zusätzliches Goodie des Angebotes.



Du kannst den Event Booster flexibel und als 3-, 5- oder 7-Tagespaket buchen und mit 388 Euro bereits mit dabei. Alle Details zu den Preispaketen findest du hier .

Ein zusätzlicher Tipp: Der Event Booster lässt sich hervorragend mit deiner Out of Home-Kampagne als Plakatwerbung kombinieren. Bei Interesse zögere nicht – nimm jetzt Kontakt mit uns auf und sichere dir die besten Plätze für den sicheren Erfolg deiner Veranstaltung.



Mit unserem Event Booster bringen wir deine Veranstaltung auf die Top-Newsmedien in Südtirol und das führende Kulturportal des Landes. Damit rückst du dem Erfolg deiner Veranstaltung ein gutes Stück näher und sorgst für maximale Sichtbarkeit sowie eine gezielte Ansprache deines Publikums.