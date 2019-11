Der Geschmack einer großen italienischen Geschichte

Von der modernen Rösterei in Nervesa della Battaglia (Treviso), im Herzen des nordöstlichen Italiens, wo sich auch der Hauptsitz des Unternehmens befindet, nimmt Hausbrandt eine bedeutende Position auf dem italienischen und internationalen Markt ein.





Das neue Logistikzentrum der Firma Hausbrandt sorgt für eine optimale Lagerung und Verarbeitung von Röstkaffee, der – in ganzen Bohnen und gemahlen – in verschiedenen Ausführungen und Mischungen an Cafés und Kunden verteilt wird.Qualität und Kundenservice, handwerkliche Erfahrung kombiniert mit industrieller Kompetenz und einer großen Leidenschaft für das Produkt sind die Leitlinien, die Hausbrandt zu einem anerkannten Namen in der Welt des Kaffees machen.Hausbrandt präsentiert sich von nun an mit einem neuen Erscheinungsbild, dem Ergebnis einer neuen Produktarchitektur, bei der die Auswahl der Farbe eine grundlegende Rolle spielt.Zu den Hausbrandt-Kaffeemischungen gehören unter anderem: Gourmet Columbus, aus 100 Prozent Arabica-Bohnen, gekennzeichnet durch ein feines zitrusartiges und angenehm süßes Aroma; die sorgfältige Auswahl der besten Bohnen aus einem einzigen Ursprung ergibt eine wertvolle Kombination aus bitterem Kakao und Süßholzwurzelaromen. Auch Academia ist eine Mischung aus sorgfältig ausgewählten und gerösteten Kaffeebohnen: Der daraus gewonnene Kaffee hat einen weichen und intensiven Geschmack, mit einem angenehm fruchtigen Aroma und Noten von Bitterkakao.Dank seiner vielfältigen und exklusiven Auswahl zählt Hausbrandt heute weltweit zu den ersten Ansprechpartnern in Sachen Kaffee.

