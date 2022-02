Der Gsieser Tal Lauf kann kommen

Während am Samstag, 19. Februar, das Klassik-Rennen über 42 bzw. 30 Kilometer stattfindet, messen sich die Langläufer am Sonntag beim Freistil-Rennen über 42 bzw. 30 km.„Eine große Ehre kommt dem Rennen wieder durch die Übertragung von Rai zuteil“, freut sich OK-Chef Walter Felderer. Die Live-Sendung des gesamtstaatlichen Senders mache das Gsieser Tal weitum bekannt. Ein riesiger Werbeeffekt. Übertragen wird das Freistil-Rennen am Sonntag von 10 bis 12 Uhr. „Damit wird der Gsieser als einziger Skimarathon Italiens auf Rai direkt übertragen“, betont Felderer. Auch Ausschnitte vom Klassik-Rennen am Samstag wird es dann geben.Übrigens: Bisher gab es noch keinen italienischen Damen-Sieg beim Rennen über 42km in klassischer Technik. Dabei gab es mehrmals bekannte Sieger, so in die letzten Jahren die Tschechin Klara Moravcova (2020) sowie die Polin Justyna Kowalczyk (2019). Die osteuropäische Langlauflegende, die 2 Mal Gold bei Olympia holte, wird auch diesmal beim Klassik-Rennen mit dabei sein.Viele „Heimsiege“ gab es dessen im traditionellen Skatingrennen. Allein die Gadertalerin Maria Canins holte hier 9 Siege. Die Russin Eugenia Bichtchougova gewann Rennen 8 Mal. Insgesamt gab es hier Sieger und Siegerinnen aus insgesamt 12 Nationen.Ausgefallen ist der Volkslauf seit 1984 nur einmal: Und zwar im letzten Jahr aufgrund der Pandemie. Diesmal wird das Rennen unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen problemlos stattfinden können. Nachmeldungen vor Ort gibt es nicht, die Online-Meldungen sind aber bis Sonntag, 20. Februar, 9 Uhr geöffnet.Neben den Distanzen von 42km und 30km können die Teilnehmer auch wieder einen „Just for fun“ Lauf absolvieren, ganz ohne Stress und Zeitabnahme. Am Samstag findet zudem zum 28. Mal der Mini-Gsieser für die Nachwuchsathleten der Jahrgänge 2004 bis 2015 statt. Der Start erfolgt um 15.30 Uhr. Rund 300 Teilnehmer werden erwartet, das Rennen zählt zum Südtirol Cup.In den vergangenen Wochen wurde in Zusammenarbeit mit Sanität und Politik ein Covid-Sicherheitsprotokoll ausgearbeitet. So gilt 2G für alle. Auch weitere Sicherheitsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstände dürfen nicht fehlen. Ein Festzelt und ein Rahmenprogramm gibt es nicht.

