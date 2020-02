Der Gsieser Tal Lauf ruft

Der Gsieser Tal Lauf ist Südtirols größter Volkslanglauf und findet mittlerweile zum 37. Mal statt. Ausgefallen ist die Großveranstaltung noch nie.Auch diesmal werden weit mehr als 2000 Starter bei den beiden Wettbewerben erwartet. Während am Samstag, 15. Februar, das Klassik-Rennen über 42 bzw. 30 Kilometer stattfindet, messen sich die Langläufer am Sonntag, 16. Februar, beim Freistil-Rennen über 42 bzw. 30 km. Am Samstag findet auch der „Mini Gsieser“ für Nachwuchsathleten statt. Das Rennen zählt dabei zum Südtirolcup für Langläufer.Die Loipen sind in einem optimalen Zustand. Neben den Hobbyathleten werden am Wochenende auch zahlreiche Top-Langläufer mit dabei sein. Kein Wunder, schließlich zählen sowohl das Rennen im klassischen Stil, als auch der Skating-Wettbewerb zur prestigeträchtigen internationalen Rennserie „Euroloppet“. Die Freistil-Rennen werden auch als „Coppa Italia“-Rennen gewertet und sind Etappen der „Gran Fondo Mastertour“.Rund um das Rennen gibt es traditionell ein reichhaltiges Rahmenprogramm.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

