Schloss Tirol behandelt in seiner Ausstellung „Bauern Power. Handwerk, List und Lebenskunst" nicht die kriegerischen Aufstände von vor 500 Jahren, sondern bündelt die Erinnerung an die kulturellen Leistungen des Bauernstandes und bietet die Gelegenheit über grundlegende Aspekte des bäuerlichen Kulturalltags nachzudenken und sie (neu) zu betrachten. In der Ausstellung geht es um Fragen der Siedlungstätigkeit, der Selbstversorgung, um erfinderische Selbsthilfe bei der Entwicklung arbeitserleichternder Maschinen und Geräte, dem Unvermögen im Umgang mit Schrift, um Themen wie Zeitvertreib, humorvolle Selbstsicht und gelebte Frömmigkeit. Die Ausstellung, die lediglich dieses weit umfassende Thema anreißen kann, ist so entwickelt, dass eine Neubestimmung der kulturellen Leistung des Bauerntums angeregt werden mag. 

In der Ausstellung im Bergfried „Was kriegt der Bauer?" präsentiert Elisabeth Frei mit ihren Arbeiten kein romantisches Bild vom Landleben, sondern ein Spiegelbild voller Widersprüche, Stillstände und verborgener Konflikte. Mit scharfem Blick und Ironie hinterfragt die Künstlerin den Mythos des idealisierten Bauernstandes und zeigt die komplexen Herausforderungen, vor denen die Landwirtschaft heute steht. Ihre Werke thematisieren unter anderem die allgegenwärtige Bauernschürze, die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, Monokulturen und die Naturzerstörung. Frei arbeitet mit Übermalungen und Überklebungen alter Printmedien, wodurch ihre Bilder eine vielschichtige, fast rätselhafte Qualität erhalten. „Was kriegt der Bauer?" lädt zu einer ehrlichen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen der heutigen Landwirtschaft in Südtirol ein.
Am 27. September und am 26. Oktober, jeweils um 14 Uhr, bietet Elisabeth Frei eine Führung durch ihre Ausstellung. 

Zu beiden Ausstellungen ist auch ein begleitender Katalog erschienen. 
Vom 28. bis 30. November und vom 5. bis 8. Dezember öffnet Schloss Tirol erneut seine Tore für den traditionellen „Tiroler Schlossadvent", der vom Tourismusverein Dorf Tirol organisiert wird. 

Weitere Informationen unter https://www.schlosstirol.it